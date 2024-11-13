交通部招商11／27登場　釋出2871億商機創新高

▲交通部今年度招商大會將於11月27日登場。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部年度招商大會11月27日登場，將釋出62案件，商機高達2871億元，打破歷史新高，其中6亮點商案包括台鐵台南車站城中樞紐開發、大鵬灣風景特定區國際觀光遊憩設施BOT、基隆市威海營區BOT等案。

交通部規劃11月27日下午2時在台北凱達大飯店3樓宴會廳，舉辦113年度招商大會，以「創新交通大建設，開拓商機登高峰」為主題，釋出案件共62件，可供民間投資及向民間採購之商機總金額再破歷史新高，達2871億元。

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招商大會當天將由交通部暨所屬機關及經濟部所轄投資台灣事務所等單位設置14個招商攤位，中華電信也加入今年招商平台，並提供AI應用服務展示。

交通部表示，今年度招商大會除投資商機總額再創新高外，並特別選定6個重要的亮點商案，包括台鐵臺南車站城中樞紐開發計畫、屏東縣大鵬灣風景特定區(遊一區及遊艇港區)國際觀光遊憩設施BOT(或ROT)案、(遊二區)國際級休閒園區BOT案及(遊三區)國際觀光遊憩設施BOT案、基隆市威海營區BOT案，以及基隆市一德新村都市更新招商計畫案，亮點商案總投資金額達392.74億元。