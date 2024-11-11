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31條國道客運下周一再漲「最高貴25元」　統聯：多路線仍沒調整

▲▼統聯客運。（圖／業者提供）

▲統聯客運11月18日起,調整31條國道客運路線的票價，平均調幅約6%。（圖／業者提供）

記者蔡亞樺／台北報導

國道客運成本上漲、營運環境不佳，交通部同意業者調整票價，中壢客運、首都客運陸續在11月調漲，統聯客運今公告，11月18日起調整31條國道客運路線的票價，平均調幅約6%，台北-嘉義調漲最高25元，統聯客運強調，很多路線目前暫時沒有調整，並持續推出套票優惠。

統聯客運指出，交通部今年5月1日已核准國道客運路線新運價，公司為降低對乘客影響，當時並未立即調整，延遲半年後將自今年11月18日起調整31條國道客運路線票價。

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統聯客運此次以里程較短路線或區間先調整，里程較長路線為維持競爭力暫不調整，平均調幅約6%，主要區間如「台北-台中」調漲17元、「台北-嘉義」調漲25元，「台北-台南」、「台北-高雄」暫不調整。

▲▼統聯客運11月18日起調整票價路線。（圖／統聯客運提供）

▲統聯客運11月18日起調整票價路線。（圖／統聯客運提供）

統聯客運表示，此次票價調整前已購買的車票或套票，未來乘車時不需補收票價差額。另針對經常搭乘與團體出遊之旅客，仍持續提供「買6送1」的套票優惠，將來也會不定期推出更多促銷活動，回饋廣大乘客的支持。

中壢客運日前公告，11月1日起國道客運9009、9069與9069A部分區間調漲，調幅約1元，其中9069與9069A松山車站到桃園公車站將自87元漲至88元、捷運南京復興站到桃園公車站將從74元漲到75元。

中壢客運指出，9009路線市府轉運站到桃園公車站將從101元漲到102元、台北科技大學將從87元漲到88元。

首都客運台北到礁溪1572路線票價，從96元調漲為103元，漲幅7元；台北到宜蘭羅東的1570、1571、1572等路線票價從131元調漲為136元，漲幅5元，另1579路線部分區間票價漲幅約1到2元，11月2日開始調整。

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