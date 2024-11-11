　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊拉克擬通過「合法婚齡降到9歲」　反對人士怒批：性侵兒童合法化

▲童婚以非洲和亞洲的童婚情況最為嚴重，美洲則緊追在後，歐洲和大洋洲則是情況輕微。（圖／路透）

▲ 伊拉克研擬中的修法，加深童婚情況惡化的擔憂。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊拉克正準備通過一項極具爭議的法案，將女性合法結婚年齡從18歲降至9歲，被批使婦女權益大倒退，「相當於將性侵兒童合法化」。

綜合《衛報》及《紐約郵報》，什葉派保守勢力主導的伊拉克議會提出這項《個人地位法》（personal status law）修正案，除降低女性合法結婚年齡至9歲，也允許公民自由選擇將家庭事務交給宗教當局，或者民事司法機構處理。

反對修法的團體聯盟協調員法伊克（Raya Faiq）直言，「這對女性來說是場災難」，「這項法律使性侵兒童合法化」。

伊拉克曾在1950年代宣布禁止童婚，但聯合國去年調查顯示，該國約28%女性結婚時未滿18歲。且該法若獲得通過，還會剝奪女性離婚、兒童監護權和繼承權等基本權益。

什葉派聯盟一再聲稱，修法是為保護女孩不受他們認為的「不道德關係」傷害。但人權組織批評，這是在近幾年由年輕女性主導的反政府抗議活動後，企圖進一步壓制婦女權利，實際上使年輕女性面臨性暴力與肢體暴力風險，且使她們更容易被迫輟學。

美國2003年入侵伊拉克，推翻強人海珊政權，並投入巨額資金重建政府及教育體系，但長年教派衝突使政府逐漸被什葉派掌控。此前什葉派聯盟也曾兩度試圖修法，但都因女性強烈抗議被否決。

女議員納西夫（Alia Nassif）指出，許多男議員無法理解允許成年男性與未成年女性結婚的問題所在，「不幸的是，支持這項法律的男議員從男性化角度發問，『和未成年少女結婚有什麼錯？』他們的思維很狹隘」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本在野黨領袖劈腿寫真女優　元配美貌曝光
快訊／富邦金砸20.44億元　合意併購日盛投信
快訊／Yuma二度發聲認「做了不該做的事」
快訊／台中女移工15樓墜下　搶救無效亡
快訊／陳啓昱通緝照曝光！
侯昌明女兒赴美留學「突病倒」　急壞他：心裡好亂
知名鍋貼店有蟑螂！北市衛生局抓到7缺失
「這群人」茵聲罕見動怒！怒揭黑幕：吃人夠夠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

背叛槽糠之妻！日本在野黨領袖劈腿「天怒人怨」　元配美貌曝光

伊拉克擬通過「合法婚齡降到9歲」　反對人士怒批：性侵兒童合法化

公開槍決真實存在！北韓向聯合國坦承「有集中營」：監禁恐攻犯

帛琉總統惠恕仁宣布勝選連任！　挺台親美立場受矚

美媒爆川普與普丁通話「籲勿升級戰爭」　克宮駁斥：純屬虛構

不爽女友剪頭髮！　男友暴怒「亂刀砍死她」哥哥也重傷

毒殺渣男！川普勝選　美國女性「MATGA運動」拍片示威

俄朝聯軍5萬人將攻打庫斯克州　烏克蘭監聽北韓公開對話

基輔傳爆炸斷電！俄戰略轟炸機升空　烏克蘭全境空襲警報

分手隔天突然腦震盪　失憶男「忘記已經分手」和女友復合結婚

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

沙烏地阿拉伯下雪了！　荒蕪沙漠變「銀白大地」

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

背叛槽糠之妻！日本在野黨領袖劈腿「天怒人怨」　元配美貌曝光

伊拉克擬通過「合法婚齡降到9歲」　反對人士怒批：性侵兒童合法化

公開槍決真實存在！北韓向聯合國坦承「有集中營」：監禁恐攻犯

帛琉總統惠恕仁宣布勝選連任！　挺台親美立場受矚

美媒爆川普與普丁通話「籲勿升級戰爭」　克宮駁斥：純屬虛構

不爽女友剪頭髮！　男友暴怒「亂刀砍死她」哥哥也重傷

毒殺渣男！川普勝選　美國女性「MATGA運動」拍片示威

俄朝聯軍5萬人將攻打庫斯克州　烏克蘭監聽北韓公開對話

基輔傳爆炸斷電！俄戰略轟炸機升空　烏克蘭全境空襲警報

分手隔天突然腦震盪　失憶男「忘記已經分手」和女友復合結婚

超大咖日星現信義區　台女星追星成功當上愛妻：我快死了，心臟停止⋯

一直覺得累？貧血恐和「5大癌症有關」　醫：初期未必有腫塊壓迫

閱讀府中雙城前世今生　板橋四維分館增設「枋橋城」知識學專區

富邦金砸20.44億元　合意併購日盛投信

Yuma二度發聲認「做了不該做的事」　曝3天前PO文原因：真的對不起

打造高齡長者圓夢舞台　三芝「健康活力SHOW」展風情

背叛槽糠之妻！日本在野黨領袖劈腿「天怒人怨」　元配美貌曝光

快訊／台中女移工15樓墜下卡夾層　搶救無效亡

快訊／雨中奮戰提前結束！中華5局1比3兄弟

謝盈萱《影后》原型是蕭亞軒？鬧翻楊謹華爆巧合　嚴藝文親解答了

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

國際熱門新聞

46歲爸網路謾罵川普　射殺4家人自轟

即／古巴6.8大地震！居民逃上街

非裔母誕下白女兒　DNA結果出爐

員工忘關門　43隻實驗猴逃脫只抓回1隻

日本政壇掀劈腿震撼彈　坦承與寫真女優滾床

古巴6.8強震畫面曝！　老屋崩塌、數千居民奔逃上街

英媒：台灣將向美國提出「近5千億」軍購

莫斯科遇開戰後最大規模襲擊

BB Call炸真主黨　以色列認了

石破茂內閣總辭　選舉再勝出後將宣布新內閣

澳洲沙灘「神祕小黑球」超噁成分曝！

川普已和普丁通話　提及「烏克蘭領土」問題

日本掃雷艦沉船了！33歲船員下落不明

沙烏地阿拉伯下雪了　驚人畫面曝光

更多熱門

相關新聞

控蔡易餘毆打藍助理如流氓　陳玉珍喊話綠委回頭是岸

控蔡易餘毆打藍助理如流氓　陳玉珍喊話綠委回頭是岸

今（11日）上午立法院財政委員會召開相關會議，依程序應先確認上周審查「財劃法」部分條文修正草案，並送出委員會之議事錄，國民黨立委陳玉珍控會議主席民進黨召委賴惠員竟跳過「確認議事錄」程序，直接進入官員列席業務報告，並備質詢，嚴重違反議事程序。此外，民進黨幹事長蔡易餘乘隙毆打國民黨團助理，搶奪國民黨團器材，行徑猶如地痞流氓，令人髮指。

伊拉克總理致電川普：結束中東戰火

伊拉克總理致電川普：結束中東戰火

職缺薪資未達5萬禁寫面議　勞動部114年啟動修法

職缺薪資未達5萬禁寫面議　勞動部114年啟動修法

前代表哽咽「對不起T-ara」：受害者變加害者⋯　親手撕花英姊妹合約

前代表哽咽「對不起T-ara」：受害者變加害者⋯　親手撕花英姊妹合約

財劃法爭議　柯志恩：政黨協商才亮底牌

財劃法爭議　柯志恩：政黨協商才亮底牌

關鍵字：

伊拉克修法女性權益爭議童婚

讀者迴響

熱門新聞

資安公司警告：別用Google搜6英文字

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

準天兔颱風「各國最新路徑曝」　賈新興：觀察太平洋高壓發展

「一看就知RYU在忍！」　PTT神解析：最爛的是Tommy

彰化砂石車追撞！女騎士捲車底遭輾慘死

獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇死

Yuma爆出軌Tommy　老粉翻去年旅遊影片「1幕洩端倪」

準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」

46歲爸網路謾罵川普　射殺4家人自轟

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

即／台中機車相撞廂型車　36歲男騎士慘死

更多

最夯影音

更多

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面