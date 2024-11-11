伊拉克擬通過「合法婚齡降到9歲」　反對人士怒批：性侵兒童合法化

▲ 伊拉克研擬中的修法，加深童婚情況惡化的擔憂。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊拉克正準備通過一項極具爭議的法案，將女性合法結婚年齡從18歲降至9歲，被批使婦女權益大倒退，「相當於將性侵兒童合法化」。

綜合《衛報》及《紐約郵報》，什葉派保守勢力主導的伊拉克議會提出這項《個人地位法》（personal status law）修正案，除降低女性合法結婚年齡至9歲，也允許公民自由選擇將家庭事務交給宗教當局，或者民事司法機構處理。

反對修法的團體聯盟協調員法伊克（Raya Faiq）直言，「這對女性來說是場災難」，「這項法律使性侵兒童合法化」。

伊拉克曾在1950年代宣布禁止童婚，但聯合國去年調查顯示，該國約28%女性結婚時未滿18歲。且該法若獲得通過，還會剝奪女性離婚、兒童監護權和繼承權等基本權益。

什葉派聯盟一再聲稱，修法是為保護女孩不受他們認為的「不道德關係」傷害。但人權組織批評，這是在近幾年由年輕女性主導的反政府抗議活動後，企圖進一步壓制婦女權利，實際上使年輕女性面臨性暴力與肢體暴力風險，且使她們更容易被迫輟學。

美國2003年入侵伊拉克，推翻強人海珊政權，並投入巨額資金重建政府及教育體系，但長年教派衝突使政府逐漸被什葉派掌控。此前什葉派聯盟也曾兩度試圖修法，但都因女性強烈抗議被否決。

女議員納西夫（Alia Nassif）指出，許多男議員無法理解允許成年男性與未成年女性結婚的問題所在，「不幸的是，支持這項法律的男議員從男性化角度發問，『和未成年少女結婚有什麼錯？』他們的思維很狹隘」。