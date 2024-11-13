陸製氣炸鍋被爆內藏監控功能　綠中國部批製造他國國安風險

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陸製氣炸鍋被爆內藏監控功能　民進黨中國部批：製造他國國安風險

▲▼小米氣炸鍋。（圖／翻攝mi.com）

▲小米氣炸鍋。（圖／翻攝mi.com）

記者杜冠霖／台北報導

英國消費者倡議組織「Which?」近日指出，中國製氣炸鍋會將資料傳回在中國的伺服器，且相關手機APP也企圖在缺乏明確理由的情況下取得錄音許可，或進行資料蒐集；美國商務部長雷蒙多今（2024）年初也曾警告，中國製電動車構成重大國家安全風險。民進黨中國部今（13日）批評，中共透過中國公司各種聯網商品，掌握、利用用戶的個人訊息，甚至造成其他國家的國安風險。

「Which?」測試的中國品牌氣炸鍋，包含小米、Aigostar、Cosori等，其中小米和Aigostar的手機APP都被發現會將個資傳到中國：小米智慧家庭APP，曾企圖連結用戶的Facebook和TikTok；Aigostar的APP也企圖取得用戶性別和生日等個資，且上述3款APP都企圖取得用戶的精確位置和錄音許可，然而這些資料幾乎都「超過產品發揮功能所需的必要範圍」。

民進黨中國部指出，多年來許多研究機構都曾示警，中國產品可能會造成資安風險，也有不少國家基於國安考量，停用中國產品。 例如2019年2月「安侯建業」台灣所資訊科技諮詢服務副總曾指出，智慧音箱全天候聆聽家中聲音，還會傳回雲端資料庫分析，而大多中國品牌智慧音箱，潛藏數據風險及危機。2023年1月美國風險顧問公司 OODA Loop 也說，中國家電用品及汽車的內置晶片猶如「特洛伊木馬」，有能力對民眾進行情蒐與監控，「連燈泡都可能構成國安風險」。

此外，2020年11月日本政府基於國安考量，擬全面淘汰各省廳擁有的約千架中國製小型無人機，並起陸續汰換為高安全性的日製新機種。2024年6月荷蘭阿姆斯特丹市政府表示，「出於對人權和間諜活動的擔憂」，決定在5年內全面汰換中國製的監視器及系統。

2024年7月德國政府為了「減少安全風險和依賴性」，計劃在2029年前，逐步汰除國內的中國科技公司技術和零件。2024年9月韓國軍方拆除部隊1300多個中國製監視器，因這些被拆除監視系統被設計成接入中國的特定服務器，存在監控器所拍攝的視頻被外泄的風險。

民進黨中國部表示，中國製造的聯網產品，包含手機、家電用品、監視器電動車等，都曾傳出資安疑慮，事實上，根據中國《國家情報法》，在中國境內的任何人、企業、組織，均有協助情報工作之義務，亦即中國透過法律，監管所有在中國的企業，因此當使用者使用中國電動車及中國聯網智慧家電等產品時，用戶資訊都可能被回傳中國，且中共依法能調閱所有資訊。

民進黨中國部批評，中共利用法規，強制中國公司透過各種APP、商品或平台，掌握甚至使用用戶的個人訊息，不但罔顧用戶隱私，更造成國際各國的國安風險升高，提醒國人應購買通過資安檢測的聯網產品，同時盡量避免使用中國公司的聯網產品及其APP等，以避免個資遭回傳，將個人資訊暴露於風險之中。

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