抗議川普選「挺台大將」任國務卿？　中共出動30架次共機艦擾台

▲美國總統當選人川普預期提名佛州參議員盧比歐擔任國務卿。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

外媒報導，美國總統當選人川普將任命參議員魯比歐（Marco Rubio）為國務卿，而魯比歐長期友台，且以對中強硬出名，曾因新疆和香港問題，兩度遭中國制裁，若人事消息屬實也將成為首位遭中國制裁的國務卿。川普新閣對於台海情勢的影響備受關注，而在該人事案傳出後，根據國防部今（13日）公布最新共機動態，12日上午6時一直到13日上午6時，有24架次共機出海活動，其中15架次逾越中線，另外，有6艘共艦持續在台海周圍活動。

現年53歲的魯比歐長期力挺台灣，以對中強硬聞名。美國前任與現任官員分析，對中國來說盧比歐比前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更棘手，更代表川普不介意一上任就激怒北京。一名前川普政府官員表示，「對中國來說，盧比歐比蓬佩奧回歸還糟」。川普料將任命盧比歐為最高外交官，以及同樣是對中鷹派的佛州眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）擔任國安顧問，向中國發出的訊息愈發明確，即川普2.0可能優先考慮強硬的對中政策。

國防部今公布最新共機動態，12日上午6時一直到13日上午6時，有24架次共機出海活動，15架次逾越中線進入北部、中部及西南空域。另有6艘共艦持續在台海周圍活動。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

