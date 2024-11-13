快訊／翁曉玲稱退將唱陸國歌「禮貌」要刪吳斯懷條款　顧立雄回應了

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

近年有多位國軍退將赴陸參加統戰活動、唱陸國歌遭裁罰。引起藍委翁曉玲不滿，翁近日提案修《兩岸人民關係條例》「吳斯懷條款」條款部分，要將退將等赴中參與黨政軍活動的規範與罰則全數刪除。對此，國防部長顧立雄今（13日）受訪時表示，政務副首長以上、少將以上人員具有一定影響力，如果到中國，不希望看到做出有害國家尊嚴的行為，有損國家利益，相關規定依法處理。

國民黨黃復興黨部前主委、退役少將臧幼俠日前赴香港參加全球華僑華人促進中國和平統一大會活動，並在主辦方播放對岸國歌時「起立聆聽」，涉違反《兩岸人民關係條例》。國防部日前裁罰停領退俸。

國防部此舉引起藍委翁曉玲不滿，翁提案修正《兩岸人民關係條例》9之3條、第91條，將規範退將等人赴中參與黨政軍活動的規範與罰則全數刪除，盼為臧幼俠解套，據了解，共有5名藍委連署提案，包含黨團幹部傅崐萁、林思銘、藍委葉元之、陳永康，還有一位藍委在新聞曝光前緊急撤回連署。

臧幼俠日前赴香港參加全球華僑華人促進中國和平統一大會活動，並在主辦方播放對岸國歌時「起立聆聽」，涉違反《兩岸人民關係條例》。國防部上月公布懲處，決議裁罰「停止領受五年之月退給與之百分之七十五，溯自行為日113年8月20日生效，已支領者，追回之；並追繳註銷渠曾領取獎、勳（勛）章 （不含服務獎章、忠勤勳章） 」。

翁曉玲則提案修正《兩岸人民關係條例》9之3條、第91條，將規範退將等人赴中參與黨政軍活動的規範與罰則全數刪除。提案案由指出，相關裁罰已明顯違背憲法言論和表意自由等基本人權之保障。翁現在也積極尋找在野黨立委連署提案中。

對於翁曉玲提案，顧立雄表示，兩岸關係條例已經有明白規定，政務副首長、少將以上人員有一定影響力，如果到中國大陸，不希望看到他們做出有害國家尊嚴的行為，如果有害國家尊嚴，對國家利益是不好的，相關規定在這邊，就依法處理。