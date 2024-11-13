數發部「數位賦能計畫」編近3億　黃國昌：網站慘不忍睹點擊僅2位數

▲黃國昌質疑數發部成效。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委黃國昌今（13日）於交通委員會質詢數發部。他指出，數發部轄下「數位賦能推動銀髮世代社會連結計畫」2年編列近3億，人事費高達6800萬，是在養人嗎？而且計畫架設的網站「樂齡好幫手」，點擊人次更只有2位數，簡直「慘不忍睹」。他強調，已要求數發部黃部長進行了解，並提出說明，如果無法說明成效，絕不能讓納稅人的血汗錢繼續被浪擲！

黃國昌表示，兩年多前數發部風光揭牌，然而，近兩年總共拿了283億預算的數發部，到底都做了些什麼？

黃國昌質疑，從數發部轄下的計畫進行檢視，「數位賦能推動銀髮世代社會連結計畫」2年編了將近3億，光是人事費今年就高達6800萬，計畫由數發部的主任秘書擔任主持人，這是透過計畫在養人嗎？計畫的具體成效為何？

黃國昌指出，依其計畫所設立的網站「樂齡好幫手」，點擊人次只有2位數，簡直「慘不忍睹」！當初計畫審查時，審查委員已提出示警，數發部又為何仍執意為之？

▼數發部架設網站點擊次數。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

黃國昌再指，質詢時數發部長黃彥男回應，因為這是在上任前就已頒布的計畫，所以並不了解； 此外，包括「數位前瞻應用發展計畫」、「次世代行動創新應用賦能發展計畫」都同樣存在編列高額預算，審查委員提出質疑，卻未能知其成效的情形。

最後，黃國昌強調，他要求黃部長會後進行了解，並提出說明，如果無法說明實際成效，絕不能讓納稅人的血汗錢繼續被浪擲！

▼數發部計畫預算。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）