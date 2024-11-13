黃珊珊反對藍委憲訴法　黃國昌「還沒討論」：依柯文哲指示團進團出

▲黃珊珊（左）、黃國昌（中）。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委翁曉玲提出《憲法訴訟法》修正草案，主張將大法官「現有總額」改為「法定總額」即15位，且將裁判門檻提高至法定總額的三分之二，引發外界熱議，民眾黨立委黃珊珊更投書反對修正。被問到黨團若有不同意見，會不會分裂投票？民眾黨團總召黃國昌表示，黨團目前還沒實質討論並形成共識，但遵照民眾黨主席柯文哲的指示團進團出。

黃珊珊日前以「維護人民基本權茲事體大，憲法訴訟法不應倉促修正」為題，投稿法律刊物「當代法律」，表達不支持翁曉玲版的《憲法訴訟法》修正草案。

被問到黃珊珊不支持《憲訴法》修正案，會不會影響國會藍白合？黃國昌13日於立院受訪時回應，每個黨團有每個黨團的立場，民眾黨中央黨部之前針對《憲法訴訟法》做過民調，而黨團也還沒進行實質討論形成共識，各個委員的意見都很重要，最後黨團立場還是要舉行正式會議討論後，才有辦法做決定。

至於黃珊珊投書前有無跟黨團討論過？黃國昌直言「沒有。」媒體追問，倘若黨團最終決定與黃珊珊不同意見，會不會分裂投票？黃國昌提及，不會做任何預測，黨團有黨團的立場，一定是在黨團內部開會以後，大家形成決議，「到目前為止，民眾黨還是遵照柯文哲指示團進團出」。

而黃珊珊受訪時則說，這是她的個人意見，民眾黨是個民主政黨，會在黨團裡面提出個人意見，最後黨團做成什麼決定，她都會尊重，但重點是要先將自己的主張講清楚，「這不是藍綠對立問題，而是憲法層次問題」。媒體追問，這會不會讓黨內分裂？黃珊珊說，黨內屆時會做討論，自己也會表達意見，「到時候再說好嗎？謝謝。」