　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊反對藍委憲訴法　黃國昌「還沒討論」：依柯文哲指示團進團出

▲▼民眾黨團召開 總預算案卡關有解方 民進黨別再自己卡自己 記者會 黃珊珊 黃國昌 張啟楷 麥玉珍 吳春城。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃珊珊（左）、黃國昌（中）。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委翁曉玲提出《憲法訴訟法》修正草案，主張將大法官「現有總額」改為「法定總額」即15位，且將裁判門檻提高至法定總額的三分之二，引發外界熱議，民眾黨立委黃珊珊更投書反對修正。被問到黨團若有不同意見，會不會分裂投票？民眾黨團總召黃國昌表示，黨團目前還沒實質討論並形成共識，但遵照民眾黨主席柯文哲的指示團進團出。

黃珊珊日前以「維護人民基本權茲事體大，憲法訴訟法不應倉促修正」為題，投稿法律刊物「當代法律」，表達不支持翁曉玲版的《憲法訴訟法》修正草案。

被問到黃珊珊不支持《憲訴法》修正案，會不會影響國會藍白合？黃國昌13日於立院受訪時回應，每個黨團有每個黨團的立場，民眾黨中央黨部之前針對《憲法訴訟法》做過民調，而黨團也還沒進行實質討論形成共識，各個委員的意見都很重要，最後黨團立場還是要舉行正式會議討論後，才有辦法做決定。

至於黃珊珊投書前有無跟黨團討論過？黃國昌直言「沒有。」媒體追問，倘若黨團最終決定與黃珊珊不同意見，會不會分裂投票？黃國昌提及，不會做任何預測，黨團有黨團的立場，一定是在黨團內部開會以後，大家形成決議，「到目前為止，民眾黨還是遵照柯文哲指示團進團出」。

而黃珊珊受訪時則說，這是她的個人意見，民眾黨是個民主政黨，會在黨團裡面提出個人意見，最後黨團做成什麼決定，她都會尊重，但重點是要先將自己的主張講清楚，「這不是藍綠對立問題，而是憲法層次問題」。媒體追問，這會不會讓黨內分裂？黃珊珊說，黨內屆時會做討論，自己也會表達意見，「到時候再說好嗎？謝謝。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不是鬆餅堡！板橋車站突湧排隊人潮　瘋買「1甜點」
棒球教練侵犯22男童！　判決出爐
12強今台韓大戰！　運彩開盤出爐
川普宣布馬斯克入閣「拯救美國」　任務是什麼？本人回應了
痛心！　宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊
墨西哥市長遭斬首「頭顱放車頂」！　嫌犯竟是高層安全官員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嗆問哪個縣市長、立委敢拒修財劃法？　朱立倫：政治是良心事業

柯文哲理光頭　王世堅曝「禪理很深」：一種懺悔對家庭和諧有幫助

翁曉玲堅持刪「吳斯懷條款」絕不撤案　綠委：沒成案當然不用撤

陸製氣炸鍋被爆內藏監控功能　綠中國部批製造他國國安風險

王鴻薇爆料「粉味飯局」慘翻車　民進黨：應立刻向陳時中道歉

數發部「數位賦能計畫」編近3億　黃國昌：網站慘不忍睹點擊僅2位數

柯文哲剃光頭　蔡壁如回「出家當和尚」：修身養性從頭來過

黃珊珊反對藍委憲訴法　黃國昌「還沒討論」：依柯文哲指示團進團出

快訊／賴清德核定空軍司令由鄭榮豐上將接任　劉任遠調府戰略顧問

柯文哲新造型「光頭阿北」　民眾黨台中市主委：這是無奈的抗議

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

嗆問哪個縣市長、立委敢拒修財劃法？　朱立倫：政治是良心事業

柯文哲理光頭　王世堅曝「禪理很深」：一種懺悔對家庭和諧有幫助

翁曉玲堅持刪「吳斯懷條款」絕不撤案　綠委：沒成案當然不用撤

陸製氣炸鍋被爆內藏監控功能　綠中國部批製造他國國安風險

王鴻薇爆料「粉味飯局」慘翻車　民進黨：應立刻向陳時中道歉

數發部「數位賦能計畫」編近3億　黃國昌：網站慘不忍睹點擊僅2位數

柯文哲剃光頭　蔡壁如回「出家當和尚」：修身養性從頭來過

黃珊珊反對藍委憲訴法　黃國昌「還沒討論」：依柯文哲指示團進團出

快訊／賴清德核定空軍司令由鄭榮豐上將接任　劉任遠調府戰略顧問

柯文哲新造型「光頭阿北」　民眾黨台中市主委：這是無奈的抗議

隱身全台最美公路旁的老宅咖啡！帶毛小孩一起享受海風吹拂超愜意

駕駛恍神！聯結車鏟倒整排護欄　飲料散落車道...2小時才清完

沙鹿向上路又出事！水泥車連撞3車2女受傷　超重9.7噸挨罰2萬

荷蘭火力全開4轟在內24安　破紀錄20比8提前7局扣倒波多黎各　

台積電10月定期定額大減8700戶掉最多　台股20強僅3檔正成長

小貨車半路燒起來！車斗載鋰電池突傳燒焦味　驚駛急逃命

歐耶老師《走鐘獎》嚴重超時惹議！呱吉認「難過到跌倒」：再失敗就再見

柯文哲政治獻金成木可營收　「KP小物募款1.5億」檢調追流向

「挽肉と米」2號店插旗台北信義區　明年1月開幕

屏東三大祭典！遵循古禮「請水」屏東南州迎王壓軸登場

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

政治熱門新聞

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

翁曉玲提案刪「吳斯懷條款」嚇壞藍營　同僚走避、藍委急撤簽

即／陳時中被烏龍爆料　美女醫師出面了

柯邀璩美鳳當國安會副祕？他曝潛台詞

快訊／賴清德核定空軍司令由鄭榮豐上將接任　劉任遠調府戰略顧問

柯文哲主動剃光頭　律師曝3可能：負面新聞不斷向家人表示歉意

柯文哲剃光頭　她：如「斬雞頭」想自清

王鴻薇爆料翻車　與會女醫曝聚會目的

柯文哲剃光頭　蔡壁如解讀：修身養性從頭來過

陪柯文哲看海的心靈祕書被蔡壁如罵

王鴻薇翻車！被控是陳時中飯局「粉味」　香肩美女醫師身分曝光

原不信柯文哲性騷！直到「他」發聲　游淑慧：難道看到的都只是假象

擬刪吳斯懷條款被罵翻　翁曉玲開戰了

柯文哲剃光頭　江和樹：無奈的抗議

更多熱門

相關新聞

柯文哲剃光頭　江和樹：無奈的抗議

柯文哲剃光頭　江和樹：無奈的抗議

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭延押至明年1月4日，結果資深媒體人璩美鳳12日指控柯曾於2022年性騷擾；北檢13日再提訊柯文哲，但柯竟以「光頭」造型現身，且據了解是柯主動要求理髮，讓室友幫忙處理。民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹認為，這是「無奈的抗議」。

藍白合生變？黃珊珊反對翁曉玲修憲訴法　綠營：她站在正義一方

藍白合生變？黃珊珊反對翁曉玲修憲訴法　綠營：她站在正義一方

分裂？不挺翁曉玲版憲訴法　黃珊珊這樣說

分裂？不挺翁曉玲版憲訴法　黃珊珊這樣說

柯文哲主動剃光頭　律師曝3可能：負面新聞不斷向家人表示歉意

柯文哲主動剃光頭　律師曝3可能：負面新聞不斷向家人表示歉意

擬刪吳斯懷條款被罵翻　翁曉玲開戰了

擬刪吳斯懷條款被罵翻　翁曉玲開戰了

關鍵字：

民眾黨立法院黃國昌黃珊珊憲訴法翁曉玲

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

畢書盡遭老東家求償3千萬！痛心暴哭

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面