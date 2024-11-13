反對翁曉玲版憲訴法　民眾黨分裂？黃珊珊：會尊重黨團最後決定

▲民眾黨立委黃珊珊。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委翁曉玲提出《憲法訴訟法》修正草案，主張將大法官「現有總額」改為「法定總額」即15位，且將裁判門檻提高至法定總額的三分之二，引發外界批評，民眾黨立委黃珊珊也投書主張不支持修正，否則將導致憲法法庭運作困難。黃珊珊13日表示，立法權跟司法權還是要有一定的分際，這不是藍綠對立問題，屆時也會於黨內提出個人意見。

針對日前以「維護人民基本權茲事體大，憲法訴訟法不應倉促修正」為題投稿法律刊物「當代法律」，黃珊珊13日於立院受訪時表示，這是「當代法律」大約一個多月前的邀約，基於對憲法訴訟法及修法內容，希望她從法律角度去做投稿，而自己上週已交稿，內容也很清楚。

黃珊珊提及，翁曉玲希望改大法官的總額，但總額會影響到將來憲法判決的額數，釋憲大部分都還是人民申訴案，佔了百分之九十以上，如果修改大法官總額，卻受到立法院行使人事同意權的障礙，可能造成很多判決沒辦法進行，也會影響到人民權益。

黃珊珊指出，少數意見也不會被阻擋，因為到目前為止，大法官判決裡有「不同意見書」，且最重要的是，「我覺得立法權跟司法權，還是有一定的分際，而這個分際可能不是由立法院決定。大法官有關憲法判決的一些額數跟程序問題，我認為立法跟司法還是要有些分際。」

不過，黃珊珊也強調，這是她的個人意見，民眾黨是個民主政黨，會在黨團裡面提出個人意見，最後黨團做成什麼決定，她都會尊重，但重點是要先將自己的主張講清楚，「這不是藍綠對立問題，而是憲法層次問題」。

媒體追問，這會不會讓黨內分裂？黃珊珊說，黨內屆時會做討論，自己也會表達她的意見，「到時候再說好嗎？謝謝。」