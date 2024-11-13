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選舉收視率雪崩式下跌！CNN開鍘數百人　明星主播年薪被砍怒出走

▲▼CNN。（圖／達志影像／美聯社）

▲CNN收視率慘淡，傳出將裁員數百人的消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國有線電視新聞網（CNN）收視率雪崩式下跌，選舉期間的收視率也落後於競爭對手微軟國家廣播公司（MSNBC）和福斯新聞，迫使CNN執行長湯普森（Mark Thompson）不得不展開一場「血戰」，大規模裁掉高薪員工，並下令電視台縮減開支，以應對收視率下滑的挑戰。

綜合多家美媒報導，2016年，CNN在前執行長利希特（Chris Licht）的帶領下，選舉日當天的收視率達到1330萬，CNN也一直是收視率最高的媒體。然而，CNN決定推動數位轉型後，於2023年10月終止了與利希特的合約，任命《紐約時報》和英國廣播公司（BBC）的前執行長湯普森為新任執行長。

在湯普森帶領CNN的一年裡，CNN如今黃金時段的平均觀眾人數只剩下80萬，就連選舉日當天也只吸引了510萬觀眾收看，第一次輸給CNN的競爭對手MSNBC的600萬人，也大幅落後於福斯新聞的1030萬人。儘管CNN聲稱其「跨平台觀眾」高達4400萬，但仍面臨收視低迷的嚴峻挑戰。

▲《CNN》主播庫柏（Anderson Cooper）。（圖／路透社）

▲CNN擔任選舉夜主播的庫柏據說也將被降薪。（圖／路透社）

為應對這一情況，CNN計劃設立新職位，並裁撤數百名員工，以適應數位優先的戰略方向，並提高公司的經營效率。一名未透露姓名的消息人士指出，此次裁員集中在電視製作團隊中不必要的職位，而影響範圍則將涵蓋全公司。報導稱，自湯普森接手CNN後，公司內部充滿了高壓和焦慮的氛圍。

湯普森的重組計畫也將影響CNN黃金時段主播的薪水。據悉，擔任選舉夜主播的庫柏（Anderson Cooper）與CNN明星主播伯內特（Erin Burnett）和柯林斯（Kaitlan Collins）的年薪都會受影響。

目前，庫柏的年薪高達2000萬美元（約新台幣6.4億元），伯內特的年薪約為600萬美元（約新台幣1.92億元），而柯林斯則為300萬美元（約新台幣9600萬元）。與此同時，CNN也曾要求年薪850萬美元（約新台幣2.75億元）的頂級主持人華萊士（Chris Wallace）降薪，但華萊士11日宣布他不會續約，確定離開CNN。

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