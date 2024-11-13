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王正坤醫師分享冬季乾燥皮膚保養攻略　護膚精油需稀釋防止灼傷

▲王正坤醫師受邀上電視分享冬季乾燥皮膚保養之道，與使用精油的正確方法，避免民眾越抓越癢，或被高濃度精油灼傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲王正坤醫師受邀上電視分享冬季乾燥皮膚保養之道，與使用精油的正確方法，避免民眾越抓越癢，或被高濃度精油灼傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

冬季乾燥的氣候容易使皮膚水分流失，皮膚乾裂。藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀上節目分享醫學知識，與玉兔、小Call、和家穎等藝人一起擔任來賓。王正坤醫師分享冬季乾燥皮膚保養之道與使用精油的正確方法，避免民眾越抓越癢，或被高濃度精油灼傷。

▲王正坤醫師受邀上電視分享冬季乾燥皮膚保養之道，與使用精油的正確方法，避免民眾越抓越癢，或被高濃度精油灼傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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冬天皮膚乾裂、脫屑、發癢與色素不均是許多人的困擾，王正坤醫師表示皮膚最外層是角質層，角質層含有三種脂質成分為神經醯胺、膽固醇、脂肪酸。當皮膚表面的這些油脂流失，皮膚就會乾裂。乾燥性皮膚炎又稱冬季濕疹，是冬天常見皮膚病之一。患者常因皮膚乾、癢、抓癢抓到睡不著。冬天天氣乾燥寒冷，患者表皮油脂含量不足，含水量下降，皮膚乾燥粗糙，有時會有網狀脫屑，嚴重時會有裂痕。分佈部位一般多在四肢伸側，以下肢，尤其是小腿前面最為常見。主要病因為寒冷造成皮膚血管收縮，引起皮膚汗腺及皮脂腺的功能下降，皮膚會因為缺油脂、缺水分，而表現出乾燥粗糙，因此需要採用比較油性的保濕方法，例如塗抹凡士林。如果越抓越癢，抓到流血，就必須找醫師治療。

▲王正坤醫師受邀上電視分享冬季乾燥皮膚保養之道，與使用精油的正確方法，避免民眾越抓越癢，或被高濃度精油灼傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

有些民眾有使用精油保養皮膚的習慣，王正坤醫師強調，高濃度的精油通常具有刺激性，容易導致過敏、灼傷等現象。所以使用高濃度精油時必須稀釋，加入基底油來調和，稀釋到1%到3%左右，以免造成皮膚灼傷。許多人在使用精油時忽略了其高濃度的特性，僅僅將其直接塗抹在皮膚上，這樣可能會引發刺激甚至灼傷。

▲王正坤醫師受邀上電視分享冬季乾燥皮膚保養之道，與使用精油的正確方法，避免民眾越抓越癢，或被高濃度精油灼傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與16家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市，包含台北、新北市、桃園、台中、台南、高雄。

▲王正坤醫師受邀上電視分享冬季乾燥皮膚保養之道，與使用精油的正確方法，避免民眾越抓越癢，或被高濃度精油灼傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師表示，隨著冬天到來，冬季皮膚的保養需要選擇適合的護膚產品，保持皮膚的油脂與水分，採用補水、保水與鎖水的三道步驟，同時也要注意飲食和生活習慣的調整，才能在寒冷乾燥的冬季，依然擁有健康潤澤的皮膚。

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