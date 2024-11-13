國旅「值得去的景點」根本世界級　一票人大推4關鍵字：很美玩不膩

▲許多人國旅大推阿里山觀景。（示意圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

台灣國旅景點好山好水，可惜旅宿價格不親民，引發民怨四起。不過一名網友直言，考量環境景觀、住宿飲食方便性，其實澎湖、小琉球與花蓮也是不錯的選擇，或是大家還有推薦名單？文章曝光後，多數人秒推，「阿里山，很多潛力景點」「蘭嶼真的是世外桃源」、「小琉球」、「絕對是太魯閣」。

一名網友在PTT表示，現在國旅人人喊打，主因惡性漲價，導致整體旅遊環境越來越慘，更形成惡性循環，大家寧願花錢出國，像是去泰國、日本玩樂。

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撇除價格因素的話，其實國旅也有值得去的景點，原PO便拋問，「考量點有環境景觀、住宿食物價格、周圍方便度，是澎湖、小琉球、花蓮，還是有其他相對熱門的旅遊點能推薦？」

底下網友熱議，「露營區很值得」、「遠離人多的城市都算是值得一遊」、「台灣一律走山爬山」、「選人少的地方」、「宜蘭不錯啊，不要挑靠北貴的大飯店都可以過得很chill」、「國旅最好玩的方式是，開車慢慢晃慢慢玩，各縣市到處跑點這樣」、「嘉義，美食爽爽吃又便宜」。

▲網友大喊，蘭嶼猶如世外桃源。（圖／ETtoday資料照）



留言串中，最多人認為台灣只要有「山景觀海」的景點絕對此生必去，「阿里山，很多潛力景點」、「推阿里山、花蓮、蘭嶼綠島」、「綠島還不錯，很漂亮」、「東部我覺得不錯」、「墾丁海景山景真的很美，只想逛大街的當我沒說」、「澎湖，合歡山」、「澎湖，完全小島度假感」、「東部都值得（包含東部外島），每年都要去，很美玩不膩」、「台東真的很美，就是怕遇到地震跟颱風」、「蘭嶼真的是世外桃源」、「小琉球」、「絕對是太魯閣」。

阿里山森林鐵路是台灣第一個重要文化景觀，旅客可以飽覽沿途山林風光，尤其兩旁櫻花，高聳秘境樹木，以及壯闊雲海，讓人看得目不轉睛，多次登上《CNN》版面，還有英國《每日電訊報》駐台記者也向全球旅客推薦阿里山美景，「疫情結束之後，你們一定要來台灣一趟」。