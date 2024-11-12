台南將研議放寬6-18歲弱勢兒少療育補助　布建早期療育資源網

▲台南市社會局表示，針對議員建議放寬6歲以上18歲以下有療育需求之兒少納入醫療補助對象，社會局將再行評估研議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市社會局表示，台南市為照顧領有發展遲緩證明或身心障礙證明之兒少，提供弱勢兒童少年醫療補助，18歲以下低收及中低收入戶兒少、早產兒、罕見疾病及領有重大傷病證明之兒童及少年等皆可提出申請，補助上限為30萬元，針對議員建議放寬6歲以上18歲以下有療育需求之兒少納入醫療補助對象，社會局將再行評估研議。



社會局指出，台南市6歲以下發展遲緩兒童通報數112年有2444人，市府持續推動早期療育服務，2024年1月起配合衛福部社會及家庭署調升早期療育費用補助，非低收入戶每人每月補助由原3,000元提高至4000元，低收入戶每人每月由5000元提高至6000元。2023年0至6歲早期療育費及交通費共補助2937人，補助金額5185萬元，另弱勢兒童及少年醫療及健保補助計110人，補助金額為229萬元。

社會局盧禹璁局長指出，社會局積極與民間團體合作早期療育服務單位，陸續開辦早期療育發展中心，提供發展遲緩兒童時段療育、日間療育服務，另成立3處兒童早期發展服務管理中心、6家公私立早期療育機構及10處社區療育據點，並辦理家長支持課程，除社會局之外，衛生醫療院所及教育幼兒園巡迴輔導亦有提供療育服務，未來亦將推出針對視障幼兒及其家長之療育訓練與育兒指導，藉以提供更完善與專業之服務。

社會局提醒，0至6歲是兒童身心發展的黃金關鍵期，除早療資源外，民眾也可以使用免費育兒指導服務，至家中協助父母針對兒童生活常規建立、溝通技巧、睡眠與規律的作息、發展與篩檢、基本急救與護理、發展未達適齡的指標等進行協助，歡迎新手父母提出申請，可逕上社會局網站或撥打婦女及兒童少年福利科專線電話06-2980111洽詢。