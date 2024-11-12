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川普再開對中「貿易戰」　美媒：中對美市場依賴已降低

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統當選人川普在競選時誓言，要對中國進口的產品課徵60%或更高的關稅。根據紐約時報報導，與上次川普第一次入主白宮相比，中國對美國市場的依賴程度已有所降低，專家對於即將展開的對中貿易戰2.0預估也有不同。

紐約時報中文網12日刊登「特朗普（川普）對華貿易戰2.0版將有何不同」為題的文章，指出與川普（Donald Trump）上次提高關稅時相比，中國對美國市場的依賴程度已有所降低。

川普政府從2018年開始對從中國進口的大範圍產品加徵關稅，並持續到拜登政府任內，最終覆蓋了約4000億美元的中國商品。同時，中國工廠將目標投向了東南亞和拉丁美洲市場。

根據倫敦財經研究公司TS Lombard的數據，過去6年，中國在美國進口商品中佔的份額已從20%降到13%。這其中還反映出，為了避開美國關稅，一些中國商品經由墨西哥和越南等國轉口，最終進入美國。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）高級研究員于潔（Yu Jie）表示，北京正在用全球南方來抵消市場份額被西方奪走的影響。

中國領導人對農產品也採取類似做法，將部分大豆採購從美國轉移到了巴西和阿根廷的供應商。

報導指出，這一經驗可能會讓北京方面有信心認為，它能在不斷升級的關稅面前不讓步，並且通過減少從美國進口商品（尤其是農產品），來進行反擊。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）指出，與川普第一次加徵關稅相比，中國現有了更多籌碼。如果中國認為川普正在發動一場全面經濟戰爭的話，它在反制美國上有一系列可動用的工具，並能給美國的經濟造成一定的傷害。

川普提出的下一輪關稅將給中國帶來挑戰，但是也會強化中國政府內的一個觀點，即北京不能再依賴外來市場來供應其所需的零部件與技術。

多倫多大學研究中國政治的教授王慧玲（Lynette Ong）說，「中國的領導層將學到一個慘痛的教訓，那就是，他們確實不能依靠任何人，只能依靠自己」。川普的第二任期也許是送給中國經濟自力更生的一份禮物。

不過，報導也表示，若川普提高關稅，中國的工業將受到影響。麥格理資本證券公司（Macquarie Capital）首席中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）估計，在加徵關稅的一年裡，中國對美國的出口將暴跌8%，同時讓中國的年度經濟成長率下降2個百分點。如果川普尋求阻止中國公司將它們在墨西哥等其他國家生產的商品出口到美國的話，中國的損失將會更大。

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