川普最新閣員！女州長任國土安全部長　出書自爆「親手殺狗」惹議

▲ 川普料將提名諾姆為國土安全部部長。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統當選人川普新政府內閣人選備受關注，CNN據2名知情人士說法披露，他已任命南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）擔任國土安全部部長，另外2名移民強硬派米勒（Stephen Miller）、霍曼（Tom Homan）則擔任高級職務，可見川普認真看待打擊移民的競選承諾。

CNN報導，代表南達科他州的諾姆未來將領導國土安全部這個龐大機構，監管從海關及邊境保衛局（CBP）、移民及海關執法局（ICE）、聯邦緊急事務管理署（FEMA）到特勤局（USSS）的所有事物，擁有600億美元預算和數十萬名員工。

分析指出，任命諾姆代表忠誠是川普選擇他看重的單位領導人關鍵要素。川普上次執政時，國務院經歷巨大動盪，當時國土安全部有5位不同領導人，其中2人是由參議院批准。

諾姆曾是川普副手候選人之一，但在她的著作《不回頭：政治問題的真相以及我們如何推動美國前進》（No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward）一書出版後，她和川普的關係發生變化。

諾姆在書中自爆，曾親手殺死她僅14個月大的德國剛毛指示犬「蟋蟀」（Cricket），因為牠並未展現理想的獵犬特徵，聲稱這隻狗「無法訓練」。而諾姆後來辯稱，這段經歷是為彰顯她在必要時有能力完成一些可怕的工作。

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