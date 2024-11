川普最新閣員！女州長任國土安全部長　出書自爆「親手殺狗」惹議

▲ 川普料將提名諾姆為國土安全部部長。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統當選人川普新政府內閣人選備受關注,CNN據2名知情人士說法披露,他已任命南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)擔任國土安全部部長,另外2名移民強硬派米勒(Stephen Miller)、霍曼(Tom Homan)則擔任高級職務,可見川普認真看待打擊移民的競選承諾。

CNN報導,代表南達科他州的諾姆未來將領導國土安全部這個龐大機構,監管從海關及邊境保衛局(CBP)、移民及海關執法局(ICE)、聯邦緊急事務管理署(FEMA)到特勤局(USSS)的所有事物,擁有600億美元預算和數十萬名員工。

分析指出,任命諾姆代表忠誠是川普選擇他看重的單位領導人關鍵要素。川普上次執政時,國務院經歷巨大動盪,當時國土安全部有5位不同領導人,其中2人是由參議院批准。

諾姆曾是川普副手候選人之一,但在她的著作《不回頭:政治問題的真相以及我們如何推動美國前進》(No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward)一書出版後,她和川普的關係發生變化。

諾姆在書中自爆,曾親手殺死她僅14個月大的德國剛毛指示犬「蟋蟀」(Cricket),因為牠並未展現理想的獵犬特徵,聲稱這隻狗「無法訓練」。而諾姆後來辯稱,這段經歷是為彰顯她在必要時有能力完成一些可怕的工作。

