傳川普選「挺台大將」盧比歐任國務卿　綠黨團樂見：友台色彩鮮明

▲美國總統當選人川普（Donald Trump）預期提名佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

外媒報導，美國總統當選人川普將任命參議員魯比歐（Marco Rubio）為國務卿，而魯比歐長期友台，且以對中強硬出名，曾因新疆和香港問題，兩度遭中國制裁，若人事消息屬實也將成為首位遭中國制裁的國務卿。對此，民進黨團今（12日）表示，黨團尊重川普各項人事安排，若消息屬實，盧比歐友台色彩鮮明，期盼雙方持續深化台美關係。

現年53歲的魯比歐長期力挺台灣，以對中強硬聞名。美國前任與現任官員分析，對中國來說盧比歐比前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更棘手，更代表川普不介意一上任就激怒北京。一名前川普政府官員表示，「對中國來說，盧比歐比蓬佩奧回歸還糟」。川普料將任命盧比歐為最高外交官，以及同樣是對中鷹派的佛州眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）擔任國安顧問，向中國發出的訊息愈發明確，即川普2.0可能優先考慮強硬的對中政策。

對此安排，民進黨團幹事長吳思瑤說，對於川普各項人事安排，民進黨團予以尊重，持續維護台美關係是雙方要務。吳指出，若魯比歐擔任國務卿消息屬實，盧比歐友台色彩鮮明、對中強硬，期盼雙方在相互理解下，持續深化台美關係。

立委王定宇則說，假如魯比歐擔任美國國務卿這項人事任命如同美國媒體所載，那就太好了，魯比歐長期支持台灣，也領銜提出多項友台法案，而魯比歐更是堅定反共的對中強硬派。

王也補充，還有一件有意思的事，魯比歐跟他一樣，都在中國制裁名單上，而美國的外交是由國務卿主責，如果這項人事案確認，中國未來要怎麼與自己發佈制裁的魯比歐互動呢？

而傳出川普已邀請共和黨眾議員瓦爾茲出任白宮國家安全顧問，瓦爾茲對中態度強硬、兩年前也來過台灣，去年也領導過對台軍售小組，還寫書說要加速武裝台灣。

王定宇介紹，瓦爾茲對中國強硬立場色彩強烈，曾批評中國在印太地區的活動，強調美國應該要為印太地區的潛在衝突做好準備。瓦爾茲也曾負責眾院外委會成立的「老虎小組」，審視美國對台軍售、生產、交付程序，加速對台軍售時間。