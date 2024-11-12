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川普傳欽點盧比歐任國務卿　前官員：對中國「比蓬佩奧回歸還慘」

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）預期提名佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普預期提名盧比歐擔任國務卿。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統當選人川普傳出欽點佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿，現年53歲的他長期力挺台灣，以對中強硬聞名。前任與現任官員分析，對中國來說盧比歐比前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更棘手，更代表川普不介意一上任就激怒北京。

CNN報導，盧比歐過去十多年來強推「中國威脅論」（China Threat Theory），且因2020年「在香港相關問題上表現不佳」，和其他5名議員一同被中國政府制裁。如今現任與前任美國官員指出，中國可能必須解除這些制裁才能和他打交道。中國駐華盛頓大使館目前對此則尚未回應。

一名前川普政府官員表示，「對中國來說，盧比歐比蓬佩奧回歸還糟」。川普料將任命盧比歐為最高外交官，以及同樣是對中鷹派的佛州眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）擔任國安顧問，向中國發出的訊息愈發明確，即川普2.0可能優先考慮強硬的對中政策。

中國問題專家目前仍在等待關鍵的財政部長任命，才能對川普新政府做出最終評估，目前可能的人選包括為川普準備經濟俱樂部演說的貝森特（Scott Bessent）。

►「挺台參議員」盧比歐將任美國國務卿　預計獲得川普提名

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