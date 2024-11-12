川普馬斯克「兄弟情」恐短命！　歷史學家剖析3原因：不會長久

▲競選期間，馬斯克現身賓州造勢現場，力挺川普。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國歷史學家、傳記作家納索（David Nasaw）11日投書《紐約時報》表示，川普與馬斯克的「兄弟情」無法長久維持下去，因為川普不會與別人分享勝利光環，而且馬斯克指定領導「政府效率委員會」，已經犯下了致命錯誤，遑論削減1/3聯邦支出的目標，根本不可能達成。

納索認為，儘管馬斯克似乎打入川普政府核心圈，不僅對人事權產生巨大影響力，還被川普盛讚「超級天才」、「明日之星」，但「在川普的白宮裡，只容得下一個巨星、一個天才」，那就是川普自己。「他不會跟任何人分享勝利以及舞台中心」，而馬斯克投入超過1億美元，把川普送進白宮之後，恐怕無法提供更多價值。

此外，早在競選期間，馬斯克就明確提出自己想要什麼。今年8月，兩人在X直播對談時，他建議川普成立「政府效率委員會」降低通膨，並且任命自己來領導。但是，川普不是「以忠誠為強項」的人，在第一任期的第一年內，就與幕僚長、副幕僚長、新聞秘書、國安顧問、首席策略師分道揚鑣，就連保守派智庫也認為，對他掏心掏肺將會帶來災難性結果。

最後，馬斯克喊話削減至少2兆美元的政府支出，意味著大砍1/3聯邦開支，不太可能獲得共和黨多數議員的支持，「這麼做將是政治自殺。」或許這就是為什麼，川普過渡團隊聯合主席盧特尼克（Howard Lutnick）已經表明，馬斯克「不會進入政府」，而是透過寫程式提供協助。