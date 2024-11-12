　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普馬斯克「兄弟情」恐短命！　歷史學家剖析3原因：不會長久

▲▼馬斯克現身賓州造勢現場，力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲競選期間，馬斯克現身賓州造勢現場，力挺川普。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國歷史學家、傳記作家納索（David Nasaw）11日投書《紐約時報》表示，川普與馬斯克的「兄弟情」無法長久維持下去，因為川普不會與別人分享勝利光環，而且馬斯克指定領導「政府效率委員會」，已經犯下了致命錯誤，遑論削減1/3聯邦支出的目標，根本不可能達成。

納索認為，儘管馬斯克似乎打入川普政府核心圈，不僅對人事權產生巨大影響力，還被川普盛讚「超級天才」、「明日之星」，但「在川普的白宮裡，只容得下一個巨星、一個天才」，那就是川普自己。「他不會跟任何人分享勝利以及舞台中心」，而馬斯克投入超過1億美元，把川普送進白宮之後，恐怕無法提供更多價值。

▲▼馬斯克現身賓州造勢現場，力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）

此外，早在競選期間，馬斯克就明確提出自己想要什麼。今年8月，兩人在X直播對談時，他建議川普成立「政府效率委員會」降低通膨，並且任命自己來領導。但是，川普不是「以忠誠為強項」的人，在第一任期的第一年內，就與幕僚長、副幕僚長、新聞秘書、國安顧問、首席策略師分道揚鑣，就連保守派智庫也認為，對他掏心掏肺將會帶來災難性結果。

最後，馬斯克喊話削減至少2兆美元的政府支出，意味著大砍1/3聯邦開支，不太可能獲得共和黨多數議員的支持，「這麼做將是政治自殺。」或許這就是為什麼，川普過渡團隊聯合主席盧特尼克（Howard Lutnick）已經表明，馬斯克「不會進入政府」，而是透過寫程式提供協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台積電大驚喜！　宣布提高配息
快訊／宋再臨離世前IG留言曝光
快訊／新北30歲男潛水失蹤！遺體尋獲
快訊／韓星宋再臨過世　享年39歲
「中文YT第一人」回來了！　李子柒全平台復出
快訊／南澳高中進修部急停班停課
台鐵確定加薪！　再招722人
快訊／台韓大戰　南韓先發公布
高中生偷拿回手機！導師爆怒側摔+膝蓋壓頭　恐怖畫面曝光
快訊／市民大道民宅大火！　濃煙猛竄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

颱風「桔梗」襲菲律賓　逾15萬人受災！1.5萬人棲身臨時收容所

澳洲「屍花」開了！死老鼠腐臭味四溢　民眾排隊搶聞

俄空襲炸毀烏東前線附近水壩！　烏克蘭憂大淹水

最長壽美國人！114歲人瑞最常去這地方　給簡單1建議：努力工作

川普馬斯克「兄弟情」恐短命！　歷史學家剖析3原因：不會長久

疑收受毒品！　日本奧林巴斯前CEO考夫曼被法辦

南韓爆百日咳疫情！2月嬰有痰狂咳　確診5天後死亡

真實版寄生上流！地板傳詭異敲門聲　「掀開驚見裸男」已偷住半年

逼情婦11歲兒看「媽媽性愛片」！他遭孕婦持扳手痛毆　險喪命

日媒：石破茂與習近平雙邊會談　擬11／15在秘魯APEC舉行

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

兩貓聽寶寶哭聲衝上前關心　趴床邊緊盯：需要幫忙嗎？

颱風「桔梗」襲菲律賓　逾15萬人受災！1.5萬人棲身臨時收容所

澳洲「屍花」開了！死老鼠腐臭味四溢　民眾排隊搶聞

俄空襲炸毀烏東前線附近水壩！　烏克蘭憂大淹水

最長壽美國人！114歲人瑞最常去這地方　給簡單1建議：努力工作

川普馬斯克「兄弟情」恐短命！　歷史學家剖析3原因：不會長久

疑收受毒品！　日本奧林巴斯前CEO考夫曼被法辦

南韓爆百日咳疫情！2月嬰有痰狂咳　確診5天後死亡

真實版寄生上流！地板傳詭異敲門聲　「掀開驚見裸男」已偷住半年

逼情婦11歲兒看「媽媽性愛片」！他遭孕婦持扳手痛毆　險喪命

日媒：石破茂與習近平雙邊會談　擬11／15在秘魯APEC舉行

包場看電影綻放社福力　台東「幸福電影院」今登場

國民黨議員李柏毅攜手長腿正妹終結單身　蔣萬安、戴錫欽今見證

天兔颱風估周四發海警！銀杏減弱為熱帶低壓「仍有3颱鼎立」

快訊／台積電大驚喜！Q3提高配息至4.5元　明年3／18除息

新北小黃逆向衝出醫院車道　轉彎撞歪燈桿！運將：機械故障

颱風「桔梗」襲菲律賓　逾15萬人受災！1.5萬人棲身臨時收容所

澳洲「屍花」開了！死老鼠腐臭味四溢　民眾排隊搶聞

台東馬偕重症團隊傳捷報　研究成果在醫學會奪首獎

俄空襲炸毀烏東前線附近水壩！　烏克蘭憂大淹水

宋再臨離世前IG留言「開始漫長旅程」　前公司回應：去年合約期滿

陸女童趴地玩耍遭巨鼠鑽衣　牠全身「趴趴走」從袖口跑出

國際熱門新聞

特斯拉「車門打不開」4人活活燒死

客機「降落海地」遭槍擊　多家航空宣布停飛

22年前買的電視「扛去Costco退貨」

普丁擬設性愛部門！強制停電逼夫妻壞壞

台灣被點名　川普關稅這幾國要小心

頭髮捲進摩天輪　13歲少女「整片頭皮被扯下」

分手隔天腦震盪　男「忘記分手」和女友結婚

日本嬤油門當煞車踩衝上人行道！釀1死3傷

沙烏地阿拉伯下雪了　驚人畫面曝光

日氣象廳估天兔「16日接近台灣」

美股「川普行情」破40000點　台積電ADR反跌3.55％

日在野黨領袖劈腿「背叛元配」　愛妻美貌曝

46歲爸網路謾罵川普　射殺4家人自轟

非裔母誕下白女兒　DNA結果出爐

更多熱門

相關新聞

傳川普選「挺台大將」盧比歐任國務卿　綠黨團樂見：友台色彩鮮明

傳川普選「挺台大將」盧比歐任國務卿　綠黨團樂見：友台色彩鮮明

外媒報導，美國總統當選人川普將任命參議員魯比歐（Marco Rubio）為國務卿，而魯比歐長期友台，且以對中強硬出名，曾因新疆和香港問題，兩度遭中國制裁，若人事消息屬實也將成為首位遭中國制裁的國務卿。對此，民進黨團今（12日）表示，黨團尊重川普各項人事安排，若消息屬實，盧比歐友台色彩鮮明，期盼雙方持續深化台美關係。

受負面消息打擊 港股再急挫580點

受負面消息打擊 港股再急挫580點

曾自爆「親手殺狗」　女州長將任國土安全部長　

曾自爆「親手殺狗」　女州長將任國土安全部長　

婚禮籌備10個月「賓客都沒來」

婚禮籌備10個月「賓客都沒來」

柏林影展宣布退出X！ 坦承「不認同平台方向」　年底停更

柏林影展宣布退出X！ 坦承「不認同平台方向」　年底停更

關鍵字：

川普馬斯克北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

台中+27處科技執法！名單公布

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面