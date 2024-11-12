路樹倒地釀死傷！台中5年國賠1400萬...全台最多　建設局回應了

▲5年路樹倒地釀死傷台中國賠金額破1400萬，成全台最高，市議員要求市府要正視路樹養護問題。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市議會今天進行都發建設水利業務質詢，市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任、林祈烽、施志昌砲轟，近五年台中市路樹相關國賠案件不僅賠償金額達1404萬元成全台最高，賠償件數也是全台第二多，要求建設局正視路樹養護與巡檢問題。

建設局長陳大田表示，路樹相關國賠案件國賠金額如此高，主要與進化北路樹倒伏致當事人死亡有關，會正視路樹養護與巡檢。

黃守達指出，近五年公共設施管理欠缺國賠請求案件，公園路樹的部分108年有29件、109年22件、110年38件、111年26件，到112年高達59件，市府逐年都在處理脆弱樹木，為何路樹相關的國賠爭議案件卻越來越多？

黃守達提出監察院的調查報告，其中針對108至112年的有賠償的路樹國賠案件，台北這五年來有48件，總賠償金額為952萬多；台中則有22件，總賠償金額達1404萬多，為全台最高。黃守達直言，賠償金額高並非大問題，據《國家賠償法》造成多少損害，就應該賠償多少，但建設局必須去了解背後成因，重視路樹不當管理帶來的損害。

黃守達強調，近五年路樹國賠請求案件數高達174件，目前成功賠償的件數僅有22件，而風災為不可抗力，若無法證明公務機關管理公共設施有欠缺情形，民眾多只能自認倒霉，呼籲主管機關更應該有積極作為。

此外，市議員謝志忠則認為，台中市的行道樹種應慎選，過去原縣區有許多木棉花，開花的時候常造成機車騎士滑倒；黑板樹，淺根系易造成路面突起，且不耐強風容易斷枝；掌葉蘋婆在花期散發出的氣味，讓市民難以忍受，果實掉落，也有危害行車安全的疑慮，強烈要求建設局，應儘速移植更換，兼顧市容與安全。