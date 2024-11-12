　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

路樹倒地釀死傷！台中5年國賠1400萬...全台最多　建設局回應了

▲5年路樹倒地釀死傷台中國賠金額破1400萬，成全台最高。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲5年路樹倒地釀死傷台中國賠金額破1400萬，成全台最高，市議員要求市府要正視路樹養護問題。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市議會今天進行都發建設水利業務質詢，市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任、林祈烽、施志昌砲轟，近五年台中市路樹相關國賠案件不僅賠償金額達1404萬元成全台最高，賠償件數也是全台第二多，要求建設局正視路樹養護與巡檢問題。

建設局長陳大田表示，路樹相關國賠案件國賠金額如此高，主要與進化北路樹倒伏致當事人死亡有關，會正視路樹養護與巡檢。

黃守達指出，近五年公共設施管理欠缺國賠請求案件，公園路樹的部分108年有29件、109年22件、110年38件、111年26件，到112年高達59件，市府逐年都在處理脆弱樹木，為何路樹相關的國賠爭議案件卻越來越多？

黃守達提出監察院的調查報告，其中針對108至112年的有賠償的路樹國賠案件，台北這五年來有48件，總賠償金額為952萬多；台中則有22件，總賠償金額達1404萬多，為全台最高。黃守達直言，賠償金額高並非大問題，據《國家賠償法》造成多少損害，就應該賠償多少，但建設局必須去了解背後成因，重視路樹不當管理帶來的損害。

黃守達強調，近五年路樹國賠請求案件數高達174件，目前成功賠償的件數僅有22件，而風災為不可抗力，若無法證明公務機關管理公共設施有欠缺情形，民眾多只能自認倒霉，呼籲主管機關更應該有積極作為。

此外，市議員謝志忠則認為，台中市的行道樹種應慎選，過去原縣區有許多木棉花，開花的時候常造成機車騎士滑倒；黑板樹，淺根系易造成路面突起，且不耐強風容易斷枝；掌葉蘋婆在花期散發出的氣味，讓市民難以忍受，果實掉落，也有危害行車安全的疑慮，強烈要求建設局，應儘速移植更換，兼顧市容與安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳宗憲不參與周杰倫演唱會　旗下藝人要票怒了：嘰嘰歪歪
國軍少校吸金2.2億　43人慘被騙
獨／統神掉10公斤！　明顯瘦了一圈
親戚狂炫耀「兒在台積電」下月領200萬獎金　做2年買房！內行
買奶粉真的能換PS5！「第一波限10台」爸瘋搶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

路樹倒地釀死傷！台中5年國賠1400萬...全台最多　建設局回應了

心願樹傳承！虎尾非營利幼兒園333聖誕卡　讓家扶童展笑顏

屏東竹田鄉長吳振中涉貪停職　縣府派參議黃道東代理

南投詐騙車手「近半低於30歲」　檢方：家長恐背高額賠償

甲仙宗教歷史紀錄！3千人擠小鎮　煙火+無人機逗陣廟會熱鬧

台灣熱帶雨林+觀葉植物精品大賞　11／15暨大登場

美術館、表演藝術中心估37億蓋5年　許淑華：現在不做以後更貴

強化安檢量能　南消第三大隊辦理消防安檢講習

成醫參展2024德國醫療器材展　聚焦AI平台助力智慧醫療

嘉南夜間同步攔查非法載運廢棄物　違者最高罰8萬元

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

路樹倒地釀死傷！台中5年國賠1400萬...全台最多　建設局回應了

心願樹傳承！虎尾非營利幼兒園333聖誕卡　讓家扶童展笑顏

屏東竹田鄉長吳振中涉貪停職　縣府派參議黃道東代理

南投詐騙車手「近半低於30歲」　檢方：家長恐背高額賠償

甲仙宗教歷史紀錄！3千人擠小鎮　煙火+無人機逗陣廟會熱鬧

台灣熱帶雨林+觀葉植物精品大賞　11／15暨大登場

美術館、表演藝術中心估37億蓋5年　許淑華：現在不做以後更貴

強化安檢量能　南消第三大隊辦理消防安檢講習

成醫參展2024德國醫療器材展　聚焦AI平台助力智慧醫療

嘉南夜間同步攔查非法載運廢棄物　違者最高罰8萬元

宇宙政大力拚UBA冠軍「5連霸」　隊長宋昕澔扛重任撐全隊

高雄新航線+1！虎航1／21直飛北海道　冬季航班恢復疫前93%

台鐵「新馬到蘇澳新」淹水退了！時速40公里慢行　列車延誤85分

初見面「聞到香味就愛上」　妹子愣：我沒噴香水阿！過來人秒懂

吳宗憲不參與周杰倫演唱會「原因曝光」！　旗下藝人要票怒了：嘰嘰歪歪

搭捷運「同一位阿嬤」插隊兩次！妹子神反擊　一票人笑了

路樹倒地釀死傷！台中5年國賠1400萬...全台最多　建設局回應了

共軍匿蹤戰機殲35-A有多先進？陸專家：這個我不敢說

人死後發生什麼事？臨終關懷護理師揭「殘酷現實」　失禁發臭樣樣來

金馬61表演嘉賓出爐！安溥開唱電影主題曲　魏如萱、黃宣組隊獻聲

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

地方熱門新聞

中市國小畢旅遊樂園午餐僅供麵包惹議 校方允改善

綠鬣蜥入侵台南大甲　農業局說明原因

白河警攔查舉發車輛引擎蓋上加裝探照燈飾駕駛不滿拒簽收

高鐵南延選左營或高雄？陳其邁提3條件

桃園分署雙11拍賣會　拍得859萬8,700元

煙火+無人機！3千人湧入甲仙創紀錄

桃園農產月曆發表　四場活動「限量」兌換

配合桃園捷綠線施工　八德介壽路車道調整

桃園「南洋美食節創意市集」　展現異國特色

女騎士闖紅燈差點與計程車發生車禍強辯「綠燈」行駛

屏東紅豆嚴重災損　農業部公告救助了

假投資詐騙案佔7成4　里港分局長籲勿上當

日月潭自行車嘉年華吸2500國內外車友

南投美術館及表演藝術中心估37億蓋5年

更多熱門

相關新聞

台中婦驚見車窗破4大洞　砸車男辯「一時情緒不好」

台中婦驚見車窗破4大洞　砸車男辯「一時情緒不好」

台中市一名41歲蔡男自稱情緒不好，昨晚7點多竟持石塊朝路邊一台轎車砸，導致該車車窗破4個大洞，警方今早獲報後，調閱監視器鎖定蔡男動向，2小時後將他逮捕。無辜遭砸車的徐女表示，跟對方不認識、未結仇，相當無辜。

女騎士閃「逛街鴿」連環撞　警也傻眼

女騎士閃「逛街鴿」連環撞　警也傻眼

市集名攤五連霸！　台中市113年星級評鑑成績亮眼

市集名攤五連霸！　台中市113年星級評鑑成績亮眼

地價每坪飆186.5萬！　台中建商2.7億吃下南屯全家店面

地價每坪飆186.5萬！　台中建商2.7億吃下南屯全家店面

台中男載妹出門　連撞11機車卡人行道

台中男載妹出門　連撞11機車卡人行道

關鍵字：

台中路樹國賠

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面