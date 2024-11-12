　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「逛街鴿」害3機車連環撞！肇事還待現場欣賞　警傻眼：第一次遇到

▲女騎士閃「逛街鴿」釀連環撞　警也傻眼：第一次遇到這種車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名女騎士為了閃不怕車的鴿子，緊急在路中煞車，結果造成後方2機車追撞，警方也稱沒看過這種車禍。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區近日發生一起3機車追撞車禍，沒想到一名當事人方女指證歷歷，說事發當下一隻鴿子緩緩走在路中間，且看上去不怕車子，自己才會緊急煞車，沒想到釀後方2台機車追撞。就連員警都說，這是經手首起因「鴿子」引起的連環車禍，相當驚訝。

第五警分局說，該案發生在松竹路二段，42歲方女騎機車沿著道路直行時，發現前方有一隻鴿子，趕緊煞車，但後方的2名騎士李男跟紀女反應不及，從後方追撞上。2人都說，見方女前面並無車輛，不曉得她為何突然煞車造成車禍。

▲女騎士閃「逛街鴿」釀連環撞　警也傻眼：第一次遇到這種車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

方女向警方說，當下那隻鴿子完全不怕車，且就連發生碰撞後，且沒有飛走。警方想調閱3人行車紀錄器，但均沒有安裝，進而調閱附近監視器確認此情，沒想到監視器果真拍下，鴿子從內車道走向外側車道，完全不怕車輛，事故發生時，僅微微縮頭、沒有飛離，後續優雅地離開現場，彷彿一切發生過。

▲女騎士閃「逛街鴿」釀連環撞　警也傻眼：第一次遇到這種車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

承辦員警說，這也是首次遇見因為鴿子而發生車禍，藉此事故提醒駕駛人，近來因未保持安全行車距離而導致的交通事故逐漸增加，行駛於道路上隨時可能會遇到突發狀況，小心慢行。

▲女騎士閃「逛街鴿」釀連環撞　警也傻眼：第一次遇到這種車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／豪雨狂轟！台鐵軌道淹成河　雙向不通
山寨版北京鼎泰豐？　外觀與菜單幾乎都一樣
幫樂天女孩私接活動被炒　前領隊月薪意外曝光
快訊／王鴻薇指低胸妹送客　王必勝3點酸「發文前先做查證」
翻車？遭陳時中打臉辣妹是「醫師」　王鴻薇：能一一介紹嗎
陳啓昱通緝照太久遠！南檢挨轟「是在搞笑」　急抓媒體照去背上傳
勞動部公務員告別式　媽媽淚崩：從小就乖捨不得罵他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

資通電軍少校吸金海削2.2億　與妻合搞老鼠會...43人慘被騙

客運擋住視線...新北婦違規穿越馬路遭機車擊落　驚悚影像曝！

幫樂天女孩私接活動被炒！前領隊打官司贏了　法院：記過即可

「逛街鴿」害3機車連環撞！肇事還待現場欣賞　警傻眼：第一次遇到

台鹽綠能弊案前董座陳啓昱通緝　「無人可問」法院駁回羈押聲請

陳啓昱通緝照太久遠！南檢挨轟「是在搞笑」　急抓媒體照去背上傳

快訊／詐欺車手拒捕！台南警連開6槍逮3嫌　車上留2彈孔

懷疑前女友劈腿…嘉義男水果刀刺胸「殺死男閨蜜」！依殺人罪移送

國1驚悚片！貨櫃車突失控左切害慘2小車　4人受傷送醫

柯文哲貼身「心靈秘書」正面曝　大選期間陪同到北海岸看海

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

資通電軍少校吸金海削2.2億　與妻合搞老鼠會...43人慘被騙

客運擋住視線...新北婦違規穿越馬路遭機車擊落　驚悚影像曝！

幫樂天女孩私接活動被炒！前領隊打官司贏了　法院：記過即可

「逛街鴿」害3機車連環撞！肇事還待現場欣賞　警傻眼：第一次遇到

台鹽綠能弊案前董座陳啓昱通緝　「無人可問」法院駁回羈押聲請

陳啓昱通緝照太久遠！南檢挨轟「是在搞笑」　急抓媒體照去背上傳

快訊／詐欺車手拒捕！台南警連開6槍逮3嫌　車上留2彈孔

懷疑前女友劈腿…嘉義男水果刀刺胸「殺死男閨蜜」！依殺人罪移送

國1驚悚片！貨櫃車突失控左切害慘2小車　4人受傷送醫

柯文哲貼身「心靈秘書」正面曝　大選期間陪同到北海岸看海

星宇搶攻歐美市場　拚2026年插旗歐洲「考量航點曝」有望獨家開航

三大事業俱佳　北基前三季EPS 1.43元

甲仙宗教歷史紀錄！3千人擠小鎮　煙火+無人機逗陣廟會熱鬧

快訊／豪雨狂轟！台鐵新馬到蘇澳新「軌道如河道」 雙線不通

赴日注意！大阪市全面禁止「路邊吸菸」　上路時間曝光

曾智希八點檔「一次背24頁台詞」全程零NG　淚腺開關驚呆眾人！

逾80%民眾很晚規劃退休！磊山保經：財務分配可用「631法則」

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

敖犬辣妻結婚7天認了「情緒複雜」！羞吐唯一變化：需要好好練習

「當初全身壁蝨」黑狗妞妞入住收容所1年鬍鬚白了　終於等到家！

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

獨／黑絲女大生當荷官！一中商圈撲克名店被抄

台中+27處科技執法！名單公布

柯文哲「特別照顧」美女秘書！　陪看北海岸當解語花

即／國1麻豆段多車追撞　占所有車道嚴重回堵

草嶺古道水牛攻擊遊客　女遭嚴重刺穿

柯文哲的「心靈秘書」是她！　獨守阿北提訊動線

快訊／宜蘭豪雨特報　羅東四維路淹水慘況曝

獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇死

柯P貼身「心靈秘書」正面曝　大選期間陪同到北海岸看海

住墾丁民宿遭毒蛇咬怒告　老闆娘傻眼

全台唯一！　哥吉拉神像「恐龍大將軍」被燒毀

更多熱門

相關新聞

市集名攤五連霸！　台中市113年星級評鑑成績亮眼

市集名攤五連霸！　台中市113年星級評鑑成績亮眼

經濟部公布今年度優良市集及樂活名攤評核成績，台中市傳統市集名攤總星數高達2,440顆星總星數，「逢甲觀光夜市」再度榮獲五星，另相較第二名桃園市1,216顆星及第三名新北市1,204顆星遙遙領先，再度蟬聯全國第一，創下五連霸的輝煌紀錄！

地價每坪飆186.5萬！　台中建商2.7億吃下南屯全家店面

地價每坪飆186.5萬！　台中建商2.7億吃下南屯全家店面

NBA史上第8支！騎士開季12連勝

NBA史上第8支！騎士開季12連勝

約基奇、賈蘭德　奪東西區最佳球員

約基奇、賈蘭德　奪東西區最佳球員

台中男載妹出門　連撞11機車卡人行道

台中男載妹出門　連撞11機車卡人行道

關鍵字：

台中鴿子騎士北屯連環撞

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面