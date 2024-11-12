「逛街鴿」害3機車連環撞！肇事還待現場欣賞　警傻眼：第一次遇到

▲台中一名女騎士為了閃不怕車的鴿子，緊急在路中煞車，結果造成後方2機車追撞，警方也稱沒看過這種車禍。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區近日發生一起3機車追撞車禍，沒想到一名當事人方女指證歷歷，說事發當下一隻鴿子緩緩走在路中間，且看上去不怕車子，自己才會緊急煞車，沒想到釀後方2台機車追撞。就連員警都說，這是經手首起因「鴿子」引起的連環車禍，相當驚訝。

第五警分局說，該案發生在松竹路二段，42歲方女騎機車沿著道路直行時，發現前方有一隻鴿子，趕緊煞車，但後方的2名騎士李男跟紀女反應不及，從後方追撞上。2人都說，見方女前面並無車輛，不曉得她為何突然煞車造成車禍。

方女向警方說，當下那隻鴿子完全不怕車，且就連發生碰撞後，且沒有飛走。警方想調閱3人行車紀錄器，但均沒有安裝，進而調閱附近監視器確認此情，沒想到監視器果真拍下，鴿子從內車道走向外側車道，完全不怕車輛，事故發生時，僅微微縮頭、沒有飛離，後續優雅地離開現場，彷彿一切發生過。

承辦員警說，這也是首次遇見因為鴿子而發生車禍，藉此事故提醒駕駛人，近來因未保持安全行車距離而導致的交通事故逐漸增加，行駛於道路上隨時可能會遇到突發狀況，小心慢行。