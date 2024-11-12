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市集名攤五連霸！　台中市113年星級評鑑成績亮眼

市集名攤五連霸！台中市113年星級評鑑成績亮眼（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲逢甲觀光夜市榮獲113年度五星優良市集。

圖、文／臺中市政府經濟發展局提供

經濟部公布今年度優良市集及樂活名攤評核成績，台中市傳統市集名攤總星數高達2,440顆星總星數，「逢甲觀光夜市」再度榮獲五星，另相較第二名桃園市1,216顆星及第三名新北市1,204顆星遙遙領先，再度蟬聯全國第一，創下五連霸的輝煌紀錄！經發局表示，市府近年持續輔導攤商並協助配合中央及市府行銷政策，今年再度榮獲佳績，可見成果有目共睹，將持續攜手攤商帶動周邊商圈的庶民經濟。

經發局長張峯源指出，近年來推動公有市場及攤販集中區的攤商參與評核，已使攤商逐漸成熟，評核過程如同年度的「攤位體檢」，攤商根據評核委員的建議持續精進改善，透過評核，攤商更瞭解現代化經營的趨勢，積極轉型升級，創造更多附加價值，從而開啟傳統市集的潛在商機。

市集名攤五連霸！台中市113年星級評鑑成績亮眼（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

市集名攤五連霸！台中市113年星級評鑑成績亮眼（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

經發局表示，台中市今年共計有18處獲得優良市集認證（含展延），其中五星1處、四星7處、三星8處、二星2處，總計61顆星。而在樂活名攤方面，885攤（含展延）中，獲得五星金賞1攤、五星12攤、四星44攤、三星489攤、二星332攤和一星7攤，名攤星數共計2,379顆星，市集與名攤總星數2,440顆星再創佳績。

在優良市集方面，逢甲觀光夜市再次榮獲五星優良市集。這個不斷求新求變的夜市，以創意美食、傳統小吃及潮流服飾著稱，吸引大量年輕消費者，成為全台最知名的夜市之一。逢甲夜市管理委員會也致力於美化夜市環境、推廣智慧化服務。此外，今年新增的兩處四星優良市集分別是「霧峰公有零售市場」及「東光公有零售市場」。

經發局說明，霧峰市場兼具傳統樸實又有熱鬧豐富的商品和地方文化，還有許多隱藏版的在地美食名攤，是霧峰地區最重要的民生採買中心，在自治會與攤商用心經營下，成功維持四星市集認證。東光市場在去年申請通過經濟部的「疫後強化產業體質升級轉型計畫」，導入市場空間美學，讓市場整體風格煥然一新。自治會的洪玉玲會長表示，感謝市府與中央挹注經費改造升級，讓東光市場第一次挑戰四星市集評核即獲得評核委員肯定，帶給攤商很大的鼓勵。

在樂活名攤方面，經濟部為鼓勵攤商持續自我提升，特設立「五星金賞」獎項。今年全台僅有3家攤商入選，其中1家是逢甲觀光夜市的「激旨燒き鳥 逢甲二店」，成為中部地區唯一獲得五星金賞的名攤。執行長及總主廚的曾建榮強調，透過市府與經濟部的輔導及不斷改進，並堅持串燒的食材品質，致力讓每位消費者感受到經營者的用心，非常榮幸獲得五星金賞認證肯定。

經發局提到，為推廣台中市的優良市集，11月15日將在逢甲觀光夜市、霧峰市場及東光市場，舉辦「台中市集第一等」活動，民眾當天在上述場域消費不限金額、憑「台中購物節收據」，即可至服務台參加摸彩，每人限領1份，數量有限換完為止。

經發局也提醒，民眾在夜市、市場索取的「台中購物節收據」，購物節期間除了登錄台中通暨購物節APP以消費金額五倍累計外，還享有購物節天天200組收據專屬抽三千元，以及月月抽加碼iPhone 15與壓軸精品好宅等大獎，歡迎民眾踴躍參與。

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