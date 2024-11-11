屏科大百年校慶辦路跑近千人參與　跑完可抽iPhone16

▲屏科大慶祝百年校慶舉辦路跑活動 。（圖／屏東科技大學提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏科大慶祝百年校慶，今(11)日下午邀請屏東慈惠醫護管理專科學校教職員一同參與路跑聯誼賽，邀請了到田徑馬拉松好手全運會及全大運5000公尺冠軍「逐日奇譚-李奇儒」選手領跑，場面相當熱鬧。

屏科大張金龍校長表示：「這場校園路跑不僅是一場體能挑戰，更象徵屏科大百年來所建立的深厚情誼與集體榮耀。我們希望讓每一位參與者體會母校的傳統與創新，並共同展望更加燦爛的未來。100周年的校慶，大家一起揮灑汗水，同時巡禮屏科大美麗的校園景致。」

路跑前，由專業體適能教練帶領全體參賽者進行暖身操，隨後，由該校幼兒園小朋友以領跑表演賽，點燃活動的歡樂氣氛。

比賽設有學生男女子組、教職員男女子甲乙組的5公里及3公里路線，並採晶片計時以確保賽事的專業與公平。賽道由體育館出發，途經校園內多個指標性景點，如司令台、植物園、智慧農業中心、牧草區及情人坡，精心設計的跑道路線，能讓參賽者於目光中享受校園的自然與人文，更在奔跑中沉浸於屏科大百年來的光輝歷程與蓊鬱的校園美景。

路跑結後，除各組頒獎外另有摸彩活動；獎品有屏技書軒圖書禮卷、7-11商品卡、全聯福利中心禮券、家樂福禮券、太平洋百貨禮劵，以及頭獎最新iPhone16手機3支，獎項之豐富近17萬元，讓百年校慶劃下完美句點。