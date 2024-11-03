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「火影忍者路跑」再現　蘇俊賓：體驗大龍門之美

▲萬人帥氣火影忍者路跑再現

▲萬人帥氣火影忍者路跑再現。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓3日出席於石門水庫舉行的「大龍門鱻漫跑」活動表示，大溪、龍潭、石門風景優美，擁有最精彩的湖光山色及在地美食，而今年是石門水庫60周年，觀旅局別出心裁規劃「火影忍者疾風傳熱血路跑」，期藉由動漫IP吸引小朋友主動運動，並且鼓勵祖孫、全家參與，今天有100組全家總動員一起來親身體驗，感受桃園之美。

觀旅局周柏吟局長表示：「這次舉辦是全台首創第一次的雙IP活動，希望打造成為桃園特別可以親子共同運動、一同遊玩的親子樂園在石門水庫，今年光是路跑就有超過1萬多人報名，路跑活動裡很多祖孫共同參與，希望可以繼續鼓勵更多的家庭共同來走走，看看好山好水，也嚐嚐周邊的活魚料理。

▲萬人帥氣火影忍者路跑再現

▲萬人帥氣火影忍者路跑再現。（圖／觀旅局提供）

大龍門鱻漫跑嘉年華從11/3開始，親子遊樂設施會持續進行至下週末，在11月9日還有「親子派對日」、「活魚宴」活動，精彩表演與闖關體驗最適合親子同樂，當天還有11月小壽星的生日Party Time，只要報名參加就可以暢遊動漫主題遊樂園。

11月10日則是毛小孩專屬的「萌寵運動會」，包含「萌寵變身任務」邀請飼主為寵物精心打扮，現場人氣票選第一名，就可獲得價值千元動漫大禮包；「萌寵挑戰賽」則是狗狗限定參加，只要用最快速度完成障礙闖關，就可以獲得知名動漫狗狗玩偶。還有「萌寵市集」，相關業者進駐提供超萌寵物用品客製化訂做，以及桃園市政府動物保護處免費動物狂犬病疫苗預防注射暨宣導巡迴活動。

活動期間平日（11/4-11/8）還有各式關卡開放挑戰，只要完成五人同行或與現場打卡點場景合照等任務條件，就可以參加抽獎，將原版動漫商品等萬份好禮帶回家！包括市議員李柏坊、徐玉樹、楊朝偉、觀光旅遊局局長周柏吟、衛生局長賈蔚、大溪區長徐景揚、桃園觀光發展基金會副執行長陳信守等均一同出席活動。

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