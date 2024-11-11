林保署屏東分署森林護管員甄試榜單出爐　錄取率高達18.3%

▲考生負重測驗 。（圖／林業署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

林業及自然保育署屏東分署森林護管員113年第2次甄試榜單於，今(11)日上午10時於屏東分署網站及公布欄公告，共錄取正取11名(含原住民族保障名額2名)，錄取率18.3%，另有候補1名。

▲機車測驗。

這次甄試委請臺中分署共同辦理，於11月9日及10日進行兩階段測驗，包含騎乘循環檔機車、負重跑走及筆試、口試等關卡考驗。計有64人報名，符合應試資格者有60人，實際到考48人（男性40人、女性8人），其中原住民到考者有12人，均為男性。錄取11人中包含女性2人、男性9人，其中原住民族者有2人。年紀最輕者24歲，平均年齡36.4歲；學歷部分大專以上有10人，比例高達91%，其中1人為碩士，科系則具森林、地理、生物科技、語文、企業管理等多元性。

值得一提的是葉姓考生目前即於中部擔任森林護管員職務，為追隨大學指導教授，回到熟悉的高屏社區從事林業工作，遂報考屏東分署這次甄試，憑籍著優異專業知能及良好的體能，順利的錄取並榮登榜首。

第二名錄取的陳姓考生，因工作關係，製圖相關科系出身的他，長期接觸保安林檢訂製圖、航照判識、地理測量等工作，對保護森林產生使命感，恰逢本次放寬科系限制，因持續的練習與準備，一圓森林護管員的夢想。

錄取第三名的潘姓女考生，生物科技系畢業的她是一名的花藝師，因在澳洲打工渡假而嚮往從事森林保育工作，家鄉在屏東的她一知道屏東分署招考訊息就馬上報考，希望能有機會從事護管員工作。

林業保育署屏東分署指出，森林護管員負責國有森林的第一線保護工作，除須具備優異的體能及多元的專業知能外，亦需具有良好的人格特質及溝通能力。此次錄取人員能通過重重考驗，定能擔任稱職的森林守護者，為守護森林注入新活力。

林業保育署屏東分署最後表示，新進護管員報到後薪資每月薪酬自32,296元起算，未來依每年考核結果最高可逐級晉升至48,444元，若有從事深山特遣、夜間埋伏或山林救火等高風險特殊勤務，將依項目與級別、參與時數，核算支給山地巡護作業費。為使新進森林護管員熟悉森林資源及林地管理、植樹造林、國土生態保育、治山防災等工作內容，後續會安排為期4週的專業及實務訓練，未來將與資深森林護管員攜手，共同完成各項森林保護工作。