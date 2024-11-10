薪水48K還有加給！巡山員招考碩士也報名　146人搶35名額

▲林業及自然保育署台中分署9日展開為期2天的森林護管員甄試，考生盼能投入保護森林的行列。（圖／CTWANT提供）

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林業及自然保育署台中分署9日展開為期2天的森林護管員（巡山員）甄試，由於甄試資格首次開放學歷不分科系，吸引各地146名考生報名，年紀最小24歲、最大61歲，其中不乏有碩士生也來報考，今天117位合格者將再闖第2關，預計錄取35人。

林保署今年招考森林護管員，工作內容除森林巡護、預防盜伐案件、防救森林火災外，更得陪伴山村部落居民、推動多元林產業發展及生物多樣性資源維護，新進人員月薪3萬2296元起，未來依考核結果最高可晉升至4萬8444元，依工作地點另有高山或偏遠地區加給，再提高薪酬。

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今年應考資格首次開放只要年滿18歲，高中職以上不限科系畢業即可報考，不過森管員招考也不易，必須勝任高山地區林野工作，除實地騎乘循環檔機車，更得負重20公斤跑步，男生得在12分內、女生於13分30秒內走完或跑完1500公尺，才得參加第2階段的筆試及口試。

林保署昨天聯合台中、嘉義與屏東分署，共同在台中辦理甄試，146人角逐3分署共計35個名額，首先登場的是負重跑步、騎機車，年紀最小24歲、最大61歲，也有碩士生前來報考。

年齡最長的簡姓考生順利通過體能測驗，他說，他原任職於台中私人企業，並派駐在國外擔任幹部，退休後回台喜歡上騎單車和機車旅遊，有感於台灣自然山水景色，長年遭到天災人禍破壞，因此希望自己也能盡分心力，才會來報考。今天第2階段還有筆試及口試，最後甄試結果將於11月11日揭曉正取名單，公告在台中分署網站。

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