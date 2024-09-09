林業保育署南投分署招考8森林護管員　非原民高中職畢業亦可報考

▲林業保育署南投分署招考森林護管員8名。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署即將招考森林護管員8名、從事第一線森林保護的工作，並首次將未具原住民身分者資格放寬：高中職以上畢業、不限科系均可報考，最高每月薪酬可達4萬8444元，歡迎身心健康、體格健壯、吃耐勞苦、熱愛及勝任高山地區林野工作者報考。

南投分署指出，林業資源可提供國人的服務價值及惠益分享越來越多元，森林護管員除負責傳統的森林資源管理、森林保護、林地管理、搶救森林火災、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查及其他森林護管法規規定之相關工作，近年更多面向推展至林下經濟推廣、山林知識、里山環境教育的推廣、社區活動陪伴等業務，並需具備生物多樣性知識。

南投分署長李政賢表示，報名日期自今日起至10月9日止，分兩階段甄試：第一階段為術科測驗，第二階段為筆試及口試，訂於11月9日、10日（星期六、日）舉行；相關甄試簡章及報考資訊於今日上網（http://nantou.forest.gov.tw/）公告，可自行下載，報名方式一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名，試場地點則於11月1日上網公告。

考試科目包括第一階段術科測驗的騎乘循環檔機車、負重跑步，第二階段筆試的作文、森林及自然保育概論以及口試；起薪每月薪酬3萬2296元起，進用後依年終考核成績可逐步晉報酬薪點，最高每月4萬8444元；工作地點為高山或偏遠地區，比照「各機關學校公教員工地域加給表」中基本數額標準，依程序報請提高薪點折合率，加發月支報酬，並依勤務執行情形，支領山地巡護作業費。另享有年終工作獎金、勞保、勞退、健保、員工年度休假補助及未休畢慰勞假加班費等福利。