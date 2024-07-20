面試剛錄取！員工突攔路喊「不要來」　妹子一聽內幕嚇壞

圖文／CTWANT

入職前都需要好好思考公司的文化及環境是否適合自己，有位網友稱，日前面試完算順利，當場也口頭答應說可以去上班，豈料她一從公司出來，有位工作人員跑出來，並把她攔住然後拉到一旁，說了一些公司黑幕，她聽完後瞬間嚇壞，決定回覆拒絕。

原PO在Dcard發文指出，她日前去面試，一進去覺得公司特別小，而環境就是一般的商辦大樓，面試過程算順利，到後面主管口頭offer說可以去上班，雖然她不是很想去，但當下不知道怎麼拒絕就答應了。

豈料，面試完從公司出來，一名工作人員跑出來，把她攔住然後拉到一旁，開頭對方問是來面試的嗎？她則回對，並問怎麼了，對方得知後立刻說「不要來這邊工作，錄取了也不要來！這邊薪資開很低！27000而已，而且這邊都是老闆自己人，全部都是走後門的，你不要來，而且老闆因為是自己人，超級偏心」，最後則說自己要在這個月離職。

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對此，原PO瞬間嚇壞，決定回覆拒絕「因為也沒有拿到正式的錄取信，也還有在持續面試其他的公司中，其他間的工作我比較喜歡」。

此文一出，便引起熱議，網友紛紛留言「好希望遇到這種前輩，現在都遇到講假話的」、「哇 遇到這樣的前輩真的很讚」。

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