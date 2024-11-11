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日本政壇掀劈腿震撼彈！在野黨領袖緊急道歉　認與爆乳寫真女優滾床

▲▼日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎11日緊急召開記者會，針對媒體報導的外遇疑雲道歉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎11日緊急召開記者會，針對媒體報導的外遇疑雲道歉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本眾議院今（11）日將召開特別國會，由各黨眾議員選出總理大臣，預計自民黨總裁石破茂將再度被票選為首相。在此之際，日媒揭露國民民主黨黨代表玉木雄一郎，明明是已婚人夫，卻從今年7月起與39歲的寫真女優兼觀光大使小泉深雪雙雙出入飯店，最近兩人又被目擊出入東京新宿某酒吧。

對此，玉木雄一郎今早緊急召開記者會，向大眾坦承外遇一事。

根據《日本放送協會》、《富士新聞網》，現年55歲的玉木雄一郎11日上午緊急召開臨時記者會，針對日媒《Smart FLASH》在報導中所談及的外遇一事，表示報導內容大致上符合事實，「不僅對我的家人們，那些在全國各地對我抱持期望的人們，我真心誠意地向他們致上歉意，真的非常抱歉。」

對於未來是否辭去國民民主黨黨代表一職，以及11日所召集的臨時國會中，是否會在總理大臣指名投票中寫下自己的姓名？玉木雄一郎表示，他會詢問同仁與好友們的意見，並於11日預定召開的黨內兩院議員總會中，詢問黨內議員的意見。

不過對於是否辭去眾議員一職，玉木雄一郎則予以否定，「如果能獲得允許，我想繼續以議員的身分工作。」

▲▼日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎11日緊急召開記者會，針對媒體報導的外遇疑雲道歉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎彎腰道歉。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《Smart FLASH》於11日上午刊登的報導內容，日本眾議院於10月27日進行改選，其中玉木雄一郎所領導的國民主主黨獲得28席，比起先前增加了4倍，因此他成為自民黨、立憲民主黨想要在國會拉攏的對象，「關鍵少數」黨魁的身分成為了政界炙手可熱的焦點，不過10月30日深夜，他卻被週刊目睹出現在東京都新宿的一間葡萄酒吧。

此時的玉木雄一郎完全沒有疲態。他穿上連帽衫，帽子則遮住五官特徵，使他能夠在人群嘈雜的新宿能夠不被認出。大約過了20分鐘後，擔任香川縣高松市觀光宣傳大使、現年39歲的寫真女優小泉深雪（小泉みゆき，音譯）同樣現身在新宿葡萄酒吧。

▲▼玉木雄一郎的外遇對象，為39歲的寫真女優小泉深雪。（圖／翻攝自X）

▲玉木雄一郎的外遇對象，為39歲的寫真女優小泉深雪。（圖／翻攝自X）

玉木雄一郎所擔任的眾議員選區為香川縣第2區，行政區域範圍正好涵蓋高松市，而小泉深雪是高松市的觀光大使。

當地關係人士透露，其實玉木雄一郎外遇偷吃的謠言，早已傳遍當地，因為玉木總是在各種公開活動中與小泉深雪「走得很近」，且許多人曾經目睹玉木、小泉雙雙出入高松市的飯店。

某娛樂圈記者透露，「現年39歲的小泉深雪，因為來自香川縣，因此擔任高松市觀光大使，目前負責協助宣傳小豆島（位於日本瀨戶內海播磨灘的島），以前她曾經當過賽車女郎、寫真女優，數年前辭去經紀公司後，現在是自由之身，她總是在社群媒體上傳凹版雜誌寫真風的照片，經常舉辦與粉絲之間的攝影會、交流會。」

報導指出，其實玉木、小泉兩人早在今年7月25至28日，就曾被該週刊目睹先後抵達香川縣高松機場。玉木雄一郎7月25日深夜抵達高松機場後，並未返抵位於香川縣內的住處，反而前往高松市某商務旅館住宿，而小泉深雪則是於隔天（7月26日）下午抵達高松機場。

小泉深雪扛著大包小包、拉著行李箱前往JR高松克雷緬特飯店（JR Hotel Clement Takamatsu），該飯店正好位於玉木所入住的商務飯店附近。

香川縣政界關係人士透露，小泉深雪可能對周圍目光有所警戒，因此總會先待在飯店附近的超商，等到玉木進入飯店以後，才會再經過一段時間後跟著進入飯店，而這種情況就恰巧被目睹至少2次。

報導也證實，小泉下午4時抵達飯店後，並未立刻到大廳辦理入住手續，反而在飯店的廁所內待了1個半小時。下午5時30分，玉木雄一郎現身同一間飯店，在大廳辦理入住後搭乘電梯前往14樓。此後，小泉跟著搭乘電梯來到14樓。而週刊則目睹兩人之間充滿愛慾的「火熱交流」。

另外，8月11日晚間在高松市的一場活動中，小泉深雪曾經和玉木雄一郎共同拍照。8月28日，在東京都新橋的街頭演說中，小泉深雪甚至在台下聆聽。9月23日，在一場慶祝玉木擔任議員15周年的紀念派對中，玉木的妻子登台演講，而小泉也剛好參加該場活動。

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