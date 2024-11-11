　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不爽川普當選總統　46歲爸在網路PO謾罵文「射殺4家人自轟」

擔心川普當選總統　46歲爸在網路PO謾罵文「射殺5家人自轟」。（圖／翻攝自Facebook）

▲男子突然射殺4名家人。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州一名曾在網路上謾罵川普當選的男子，近來突然在家槍殺妻子、2名兒子和前妻，然後自轟身亡，警方在屋內一共發現5具屍體，犯案動機正在調查中。

杜魯斯(Duluth)警察局長塞諾瓦(Mike Ceynowa)表示，警方7日下午2時接獲報案，前往民宅發現46歲男子安東尼(Anthony Nephew)將47歲前妻艾琳(Erin Abramson)和15歲兒雅各(Jacob Nephew)槍殺。

警方鎖定安東尼是凶嫌，派出大規模警力包圍他家，進入後找到45歲妻子凱薩琳(Kathryn Nephew)和7歲兒子奧利佛(Oliver Nephew)屍體，安東尼也被發現自轟死亡，相信他在死亡前犯案殺死了4名家人。

警方表示，他們根據安東尼的臉書貼文，發現他時常分享陰謀論和反川普貼文，似乎很擔心由川普領導的美國政府未來，懷疑他有心理健康問題，「我們向事件中所有罹難者的家人、朋友表達哀悼」，案件仍待進一步調查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／蘆洲捷運工安意外！2人遭電擊　臉、手臂電到燒焦
快訊／水雲瀑布虎頭蜂攻擊登山團！4人送醫　現場緊急封閉
日政壇震撼彈！　民主黨主席坦承與爆乳女優滾床
高雄清潔隊大火！　一片火海驚人畫面曝
Yuma小王起底！　98萬陽光網紅曾是三原搭檔
全台首家！27年欣葉信義店熄燈
快訊／台積電高雄廠區發現未爆彈！　拆彈專家趕往中
快訊／「黑浮咖啡復興店」低調熄燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

和朋友打賭一輛車！男玩命挑戰坐鞭炮盒上　「爆菊毀內臟」送命

一周來2次！男上廁所發現「3公尺巨蟒」嚇壞　2天後又出現一條

神秘槍手朝院子開槍　寵物犬「半邊下巴射碎」女主人救牠也中彈

15歲男因為平板被沒收　斧頭爆頭「把母砍成碎片」繼續打電動

女發現花盆「突然長出4隻小貓」　530萬網羨慕：用什麼神奇種子

錢包翻出一張舊彩券　女對獎發現「中3千多萬元首獎」嚇哭

非裔媽媽誕下「白皮膚女兒」！　她崩潰驗DNA結果出爐

不爽川普當選總統　46歲爸在網路PO謾罵文「射殺4家人自轟」

禁女上大學、逼懷孕解決少子化？　日本保守黨魁道歉　

日本政壇掀劈腿震撼彈！在野黨領袖緊急道歉　認與爆乳寫真女優滾床

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

沙烏地阿拉伯下雪了！　荒蕪沙漠變「銀白大地」

孩子們奶音喊「媽祖我愛祢」　粉紅超跑停駕幼兒園賜福！

非裔媽媽誕下「白皮膚女兒」！　她崩潰驗DNA結果出爐

不爽川普當選總統　46歲爸在網路PO謾罵文「射殺4家人自轟」

禁女上大學、逼懷孕解決少子化？　日本保守黨魁道歉　

日本政壇掀劈腿震撼彈！在野黨領袖緊急道歉　認與爆乳寫真女優滾床

川普急欲新閣上任　要求提名不經參議院審查

一定聽過他的聲音　「You’ve Got Mail」配音員過世

貝多芬死因解密！研究發現「B肝感染」　意外驚揭家族秘辛

櫻花妹「說話嗲聲」全球認證！　專家揭主因：為迎合日本男性

向川普展現抗中決心　金融時報：台灣將提出「近5千億」軍購

拒蓬佩奧入閣　美媒：川普兒子阻「新保守人士」爭權

快訊／高雄小貨車追撞砂石車！車頭凹陷駕駛一度受困

女大生吞藥抗痘！1動作慘害食道黏膜腐蝕　醫揭「這2款」易發生

《孫家兄弟》華裔男神宣布加盟凱渥　路斯明最新電影作品曝光！

快訊／蘆洲捷運工安意外！2台電工人遭電擊　他臉、手臂電到燒焦

柯文哲疑藏錢木可金庫　「追4063萬金流」提訊李文宗12小時

妻生完2寶「回娘家23年」！夫訴請離婚　她反擊：我被精神虐待

非裔媽媽誕下「白皮膚女兒」！　她崩潰驗DNA結果出爐

曹興誠怒告2中共高官涉犯中華民國《刑法》！　未來沒到案可通緝

不爽川普當選總統　46歲爸在網路PO謾罵文「射殺4家人自轟」

禁女上大學、逼懷孕解決少子化？　日本保守黨魁道歉　

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

即／古巴6.8大地震！居民逃上街

員工忘關門　43隻實驗猴逃脫只抓回1隻

古巴6.8強震畫面曝！　老屋崩塌、數千居民奔逃上街

莫斯科遇開戰後最大規模襲擊

BB Call炸真主黨　以色列認了

石破茂內閣總辭　選舉再勝出後將宣布新內閣

英媒：台灣將向美國提出「近5千億」軍購

川普已和普丁通話　提及「烏克蘭領土」問題

疑檢查男友手機被拒　15歲少女16樓墜亡

客機遭鳥擊空中噴火　緊急降落

西班牙13萬人要瓦倫西亞區主席下台

陸客霸佔8博愛座　被勸讓位竟嗆我有錢

澳洲沙灘「神祕小黑球」超噁成分曝！

沙烏地阿拉伯下雪了　驚人畫面曝光

更多熱門

相關新聞

川普急欲新閣上任　要求提名不經參議院審查

川普急欲新閣上任　要求提名不經參議院審查

美國總統當選人川普今天說，任何要參選聯邦參議院多數黨領袖者，必須同意「休會任命」，讓他任命的內閣官員無需經參議院的人事審查，即可上任。媒體報導，3名角逐者都已同意這項要求。

川普當選後特斯拉飆漲逾30%　空頭慘賠逾1600億

川普當選後特斯拉飆漲逾30%　空頭慘賠逾1600億

謝金河：台積電若被打趴　川普只能看中國再偉大

謝金河：台積電若被打趴　川普只能看中國再偉大

川普2.0效應　896億資金重押比特幣衝破9萬美元

川普2.0效應　896億資金重押比特幣衝破9萬美元

親台的龐培歐出局　馬斯克崛起對台美關係的衝擊

親台的龐培歐出局　馬斯克崛起對台美關係的衝擊

關鍵字：

明尼蘇達州Anthony Nephew槍擊案川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

資安公司警告：別用Google搜6英文字

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

即／古巴6.8大地震！居民逃上街

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

小火鍋開55K徵2正職　工時嚇退一票人

即／李多慧哭了！淚訴跟蹤「不是第一次」

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

雙颱路徑夾擊台灣？桔梗估轉中颱濕涼

陸狗血短劇「長輩砸錢狂看」官方出手管了

恐是小鋼炮！　準天兔「2可能路徑」

直擊林書豪親弟「信義區被辣妹包圍」

女高考過秒辭　前老闆邀回鍋超傻眼

快訊／瑞芳女拍照木欄杆斷裂　墜10m深山坡

更多

最夯影音

更多

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面