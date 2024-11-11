不爽川普當選總統　46歲爸在網路PO謾罵文「射殺4家人自轟」

▲男子突然射殺4名家人。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州一名曾在網路上謾罵川普當選的男子，近來突然在家槍殺妻子、2名兒子和前妻，然後自轟身亡，警方在屋內一共發現5具屍體，犯案動機正在調查中。

杜魯斯(Duluth)警察局長塞諾瓦(Mike Ceynowa)表示，警方7日下午2時接獲報案，前往民宅發現46歲男子安東尼(Anthony Nephew)將47歲前妻艾琳(Erin Abramson)和15歲兒雅各(Jacob Nephew)槍殺。

警方鎖定安東尼是凶嫌，派出大規模警力包圍他家，進入後找到45歲妻子凱薩琳(Kathryn Nephew)和7歲兒子奧利佛(Oliver Nephew)屍體，安東尼也被發現自轟死亡，相信他在死亡前犯案殺死了4名家人。

警方表示，他們根據安東尼的臉書貼文，發現他時常分享陰謀論和反川普貼文，似乎很擔心由川普領導的美國政府未來，懷疑他有心理健康問題，「我們向事件中所有罹難者的家人、朋友表達哀悼」，案件仍待進一步調查。

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