拱王金平喬黨魁　藍本土派反朱立倫連線成形

▲藍營內近日湧現反朱聲浪，但朱立倫（圖）獲部分民代支持，仍有望連任主席，並已著手布局2026選舉。



圖文／鏡週刊

為布局國民黨主席選舉與2026縣市長提名，藍營本土派要角已私下展開串聯。本刊調查，台中市長盧秀燕參選黨魁意願不高，讓本土派大為焦慮，因此力拱前立法院長王金平出馬整頓亂局，近日不少地方大老都已私下與王會面，沙盤推演黨魁選舉及縣市長提名方案，此一現象也被解讀成王宛如參與另類的黨魁選舉。

本刊調查，國民黨近日掀起反黨主席朱立倫連任的浪潮，不少人力推2028年總統熱門人選的盧秀燕參選主席，但盧始終未表態，近期並將重心全放在市政上，讓本土派人馬備感焦慮，轉向王金平討救兵，盼王出面整合黨內反朱的亂局。

▲台中市長盧秀燕對參選黨魁仍持續觀望，近期多數以市政行程為主。（台中市政府提供）

據了解，多位地方派系要角及本土派人士已多次私下拜會王金平，商討如何化解黨內反朱的聲浪。本土派接下來將以王金平為首，預計本週在台北市精華區一棟商辦大樓舉辦大型活動，廣邀各界人士出席，其中則包括藍營中南部地方人士及多位前高層，這些具藍營背景的與會人士，恰巧多為挺盧或本土派人馬，「很難不被解讀成反朱聯盟的大集結。」

▲被封為「喬王」的王金平近日開設線上課程，引起黨內諸多政治聯想。（shifu提供）

不過，藍營內雖湧現反朱氛圍，包括議長系統及地方派系要角，都對朱的領導路線瀰漫一股不滿情緒。藍營人士分析，盧參選主席機率降低後，不少本土派大老及黨內要角，實則也沒人願出面參選，對朱而言，真正挑戰的聲音並未如此高昂，尤其在基隆市長謝國樑挺過罷免案後，黨內挑戰朱的聲浪也稍有停歇，不少藍營諸侯對此次黨主席選舉該支持誰，也未表態，甚至有部分民代私下認為，信任朱對選戰操盤布局及掌握的穩健能力。

▲本土派及地方派系雖出現反朱聲浪，但部分藍營諸侯及民代並未表態反朱。圖為朱立倫去年與張榮味家族輔選侯友宜。（翻攝張嘉郡臉書）

隨著盧系及本土派人馬暫難推派代理人與朱競爭，朱也鴨子划水，著手布局2026年地方選舉人選。本刊掌握，即使總統大選藍白合破局，朱仍寄望在野合作可持續，並定調2026年地方選舉部分區域藍白合，尤其大新竹地區民眾黨支持者多，加上該區選民對第三勢力新政治接受度高，不排除與民眾黨立委黃國昌合作，循高虹安模式拚大新竹選戰。



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