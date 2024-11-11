桃園肉商吸金30億　「鄉民力量抓到人」法官卻放了

▲林宏恩（中）坦承因公司經營不善，才假借投資之名吸金，事後卻說是單純借貸關係。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

怒不可遏的受害者們，不僅向檢警報案，還成立群組發揮鄉民的力量，利用各自的人脈資源，在一週之內就找到林宏恩的下落，此時他們發現，平常以名車代步、擁有數家公司的林，早已窮途末路。

林被逮後向受害者坦承，早在2020年他就已入不敷出，因此巧立名目對外吸金，以填補財務黑洞。

林宏恩把新收的資金當成股東分紅，甚至讓不知情的投資人掛名公司負責人，方便他利用公司支票借錢，這些受害人不僅投資失利，還莫名替林背了上億元債務。

▲許多投資人得知林男跑路後，紛紛趕到其龜山工廠一探究竟，才得知連林男的同鄉、同學、員工都受害。（讀者提供）

不過，當眾人將林宏恩揪到警局之後，他卻改口，秀出自己開立的本票及借貸契約，堅稱與受害者間只是民事債務糾紛，否認有任何詐欺意圖，但警方卻不採信他的說法，仍舊依相關罪名將他移送地檢署；檢方也認定他涉嫌重大、有逃亡之虞，向法院聲請羈押。不過，法官卻裁定林以20萬元交保，讓人傻眼。

▲桃園分局（圖）目前已接獲幾十起遭林男詐欺的報案，刑事局、調查局及各地檢警也陸續偵辦中，受害人數如滾雪球般累積。（翻攝Google Maps）

A先生等人憤怒地表示：「光是桃園分局就有超過30個人報案，受害金額超過6億元，平鎮分局、蘆竹分局也有不少人報案，就連刑事局、調查局、新北地檢署也紛紛接獲報案，許多受害者因林宏恩騙東補西，戶頭被列為詐騙警示帳戶，害他們在警局跟銀行間疲於奔命，林竟然能置身事外，現在還人間蒸發，也難怪大家會批評，台灣會變成犯罪天堂，並非沒有原因。」



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