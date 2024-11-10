台中市民野餐日今登場！上午湧12萬人次　盧秀燕自備零食同樂

▲台中市長盧秀燕今早到興大康橋水岸公園，自備零食與民眾分享。（圖／台中市政府提供）



記者白珈陽／台中報導

第三屆的台中市民野餐日今（10）日登場，在台中市29區盛大舉行。台中市長盧秀燕今早到興大康橋水岸公園，自備零食與民眾分享，她表示，去年野餐日湧入14萬位民眾，今天有信心突破去年紀錄，歡迎市民一同走出戶外共享美好時光。

盧秀燕今天上午至水利局與南區公所主辦的「悠遊康橋野餐趣」場次，坐在舒適乾爽的草地上與市民同歡，現場更與不同場次的野餐日民眾及主辦局處與公所首長視訊連線，包括位在大甲區鐵砧山雕塑公園的新聞局長欒治誼及大甲區長顏金源，以及位於和平區谷關公園的原民會主委楊馨怡及和平區長吳萬福，拉近不同區域的市民距離。和平區更有遠從新竹來的民眾參加，可見活動受到不同縣市民眾歡迎。

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盧秀燕表示，台中推動「美樂地計畫」非常成功，受到中央、各縣市及市民肯定，透過野餐日活動邀請市民到各區公園，暫卸平日生活忙碌，好好充電放鬆心情，與親朋好友享受大自然。

新聞局指出，今日活動場面盛大空前，統計上午參加人次已突破12萬，預計下午天氣更涼爽時將湧現另一波人潮，突破去年14萬人次紀錄。

水利局長范世億指出，興大康橋水岸是連貫大里及南區居民的休閒動線，兩岸採自然工法施設綠堤、草地，中間河道為輕艇練習水域之一，常吸引民眾駐足拍照、野餐，日夜展現不同風情。南區場的野餐日活動特別選在此地，讓民眾能盡情地在水岸公園愉快聆聽輕音樂，舒緩生活的壓力，沉浸在城市幸福感中。

水利局也特別規劃野餐墊及休閒椅好禮報名活動，一開放報名即秒殺額滿，民眾參與相當踴躍。同時，由於旱溪康橋整治已獲成果，近年來更成為輕艇運動的訓練場所，這次也邀請到輕艇協會帶來獨一無二的輕艇運動演出，並邀請台灣青年管樂團、第27屆金曲獎演奏類最佳作曲人黃裕翔等表演團體帶來優美樂聲。