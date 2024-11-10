　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中市民野餐日今登場！上午湧12萬人次　盧秀燕自備零食同樂

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕今早到興大康橋水岸公園，自備零食與民眾分享。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

第三屆的台中市民野餐日今（10）日登場，在台中市29區盛大舉行。台中市長盧秀燕今早到興大康橋水岸公園，自備零食與民眾分享，她表示，去年野餐日湧入14萬位民眾，今天有信心突破去年紀錄，歡迎市民一同走出戶外共享美好時光。

盧秀燕今天上午至水利局與南區公所主辦的「悠遊康橋野餐趣」場次，坐在舒適乾爽的草地上與市民同歡，現場更與不同場次的野餐日民眾及主辦局處與公所首長視訊連線，包括位在大甲區鐵砧山雕塑公園的新聞局長欒治誼及大甲區長顏金源，以及位於和平區谷關公園的原民會主委楊馨怡及和平區長吳萬福，拉近不同區域的市民距離。和平區更有遠從新竹來的民眾參加，可見活動受到不同縣市民眾歡迎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，台中推動「美樂地計畫」非常成功，受到中央、各縣市及市民肯定，透過野餐日活動邀請市民到各區公園，暫卸平日生活忙碌，好好充電放鬆心情，與親朋好友享受大自然。

新聞局指出，今日活動場面盛大空前，統計上午參加人次已突破12萬，預計下午天氣更涼爽時將湧現另一波人潮，突破去年14萬人次紀錄。

水利局長范世億指出，興大康橋水岸是連貫大里及南區居民的休閒動線，兩岸採自然工法施設綠堤、草地，中間河道為輕艇練習水域之一，常吸引民眾駐足拍照、野餐，日夜展現不同風情。南區場的野餐日活動特別選在此地，讓民眾能盡情地在水岸公園愉快聆聽輕音樂，舒緩生活的壓力，沉浸在城市幸福感中。

水利局也特別規劃野餐墊及休閒椅好禮報名活動，一開放報名即秒殺額滿，民眾參與相當踴躍。同時，由於旱溪康橋整治已獲成果，近年來更成為輕艇運動的訓練場所，這次也邀請到輕艇協會帶來獨一無二的輕艇運動演出，並邀請台灣青年管樂團、第27屆金曲獎演奏類最佳作曲人黃裕翔等表演團體帶來優美樂聲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／李多慧報案了！　下午4點現身回應
快訊／李多慧遭跟蹤嚇到不敢回家！　味全龍發聲了
小嫻讀大學2個月「常常沒在校」遭疑！　親上火線吐真相
校門口導護媽媽「竟是女團出身歌」　0偽裝被認出
快訊／比特幣暴漲！　創歷史新高
醫轟「波波醫生」後門開更大！　邱泰源二度強調：會更嚴格管理

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年觀光收入恐低於去年7652億元　學者示警：成為國安危機

葛斯齊抓到「王定宇截掉圖片2細節」重PO假圖：離真相越來越近

從美妝→修復神經！血腫權威陳耀昌創瑞福生醫：外泌體應用搶台灣第一

「虱目魚賣一片虧一片！」　阿堂鹹粥老闆娘：不是為了賺錢

對抗阿茲海默！中醫大力邀諾貝爾獎得主來台　分享外泌體治療新法

2千人立院集結為野生動物請命　籲犬貓「外來入侵種」列課綱

台中市民野餐日今登場！上午湧12萬人次　盧秀燕自備零食同樂

鼓勵長者維持口腔健康！新北7長照護理之家聯合舉辦「潔牙比賽」

你是「討好型人格」？　心理師：學3方法愛自己

今年地球增溫超越1.5度　鄭明典曬圖曝警訊：防線被突破

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　砸6位數買水晶「火爆脾氣收斂了」

北捷「奪刀勇伯」英勇身分曝　是員警：這不是該做的嗎？

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

統神瘦10kg放話「不躲招全靠坦」　願為錢比蹦闆愛心：啊伊喜爹嚕♥

今年觀光收入恐低於去年7652億元　學者示警：成為國安危機

葛斯齊抓到「王定宇截掉圖片2細節」重PO假圖：離真相越來越近

從美妝→修復神經！血腫權威陳耀昌創瑞福生醫：外泌體應用搶台灣第一

「虱目魚賣一片虧一片！」　阿堂鹹粥老闆娘：不是為了賺錢

對抗阿茲海默！中醫大力邀諾貝爾獎得主來台　分享外泌體治療新法

2千人立院集結為野生動物請命　籲犬貓「外來入侵種」列課綱

台中市民野餐日今登場！上午湧12萬人次　盧秀燕自備零食同樂

鼓勵長者維持口腔健康！新北7長照護理之家聯合舉辦「潔牙比賽」

你是「討好型人格」？　心理師：學3方法愛自己

今年地球增溫超越1.5度　鄭明典曬圖曝警訊：防線被突破

今年觀光收入恐低於去年7652億元　學者示警：成為國安危機

快訊／高雄男路邊抽菸突「暈眩」摔進工地坑洞！鄰居直擊嚇壞

快訊／返家遭噁男尾隨怒報案！　李多慧下午4點現身回應

K湯13日回勇士主場　球團舉辦「向克雷船長致敬之夜」

外景女王「房價太高」一家4口暫住親戚家！內湖看房4年…吐租屋波折

墨西哥4槍手闖酒吧「隨機開槍」多人中彈　至少10死7傷

未婚妻「一直伸手要錢」負債繼續花　大馬男崩潰：這婚該結嗎？

李多慧環島遭跟蹤偷拍驚魂　味全龍即刻關切發布聲明！

台中資源回收場突冒火苗　戶外「紙箱山」不明原因燃燒

樂天女孩下班「被一路跟蹤回家」！查到車牌了 梔梔：等不到道歉

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

生活熱門新聞

最新詐騙！　一票喊「有收到」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

剛入職台積電「她驗到2條線」！過來人：一定黑掉

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

24小時內「11月史上首次4颱並立」　專家：準天兔可能造成威脅

網流傳「波波醫師通報系統」準確度高　一看名單：大醫院超多

挑戰4颱鼎立　天兔若生成「恐最可能影響台灣」

挑戰4颱鼎立　粉專：「天兔」颱風有機會生成

Yuma遭控先外遇　Ryu自責「給不了她要的刺激」

Ryu旅日片「海邊1幕」超詭異！全場怒了

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

更多熱門

相關新聞

台中機車對撞　騎士拋飛「五體投地」

台中機車對撞　騎士拋飛「五體投地」

台中市北區9日發生一起車禍，一名王男騎車左轉時，與另名直行的騎士俞男發生碰撞，2車疑似因路口車流多，視線遭到阻擋而發生車禍，2人雙雙拋飛，其中王男翻滾一圈，呈現「五體投地」模樣趴臥在地上，2人均被緊急送醫治療。

賓士女「切西瓜」把庇護島撞歪

賓士女「切西瓜」把庇護島撞歪

「職場ㄟ大小事」講座教手機拍出會說故事的相片

「職場ㄟ大小事」講座教手機拍出會說故事的相片

工人跳炸裂迎峮峮！暫無引退計畫

工人跳炸裂迎峮峮！暫無引退計畫

摩鐵員工房內裝毒戴「防毒面具」顧身體　

摩鐵員工房內裝毒戴「防毒面具」顧身體　

關鍵字：

台中野餐日市民美樂地計畫盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有

最新詐騙！　一票喊「有收到」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

北漂女碩士捷運砍人　論文研究「佛法」

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

剛入職台積電「她驗到2條線」！過來人：一定黑掉

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

女畫家驚爆「Yuma先出軌」：介入婚姻而非感情

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

即／人倫悲劇！新竹男砍殺外甥數刀　他重傷慘死

少女淪性奴！炸雞老闆脅：把妳鎖起來

快訊／葉珂宣布退出網路！2重大原因離開

陳佩琪今公布10年收入總額

看大谷翔平就走！弗里曼自嘲不重要

更多

最夯影音

更多

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面