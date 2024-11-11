桃園肉商全台吸金30億　20萬交保後人間蒸發

▲肉商林宏恩以虛構的投資項目在全台吸金，目前受害人數已逾300人。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

桃園一名林姓肉商，涉嫌用虛構的營業項目招攬投資，3年吸金30億元，最後因周轉不靈，今年9月突然跑路、人間蒸發，全台受害者逾300人。血本無歸的投資人除了提告，還自力救濟掌握肉商行蹤，把他揪到警局，檢察官也聲請羈押，沒想到法官裁定20萬元交保，肉商獲釋後再度消失，至今行蹤成謎，受害者無法接受，痛批法官縱放詐欺犯，要求法院給個交代。

投訴人A先生氣憤地說：「我被林宏恩捲走1千多萬元，還有人被騙了1、2億元，法官卻讓他20萬元就交保，現在人不見了，誰要負責？法官要幫他賠償我們這些受害人嗎？實在是太離譜了！」

▲由於林男龜山工廠頗具規模，許多人參觀過後皆不疑有他加入投資，卻因此成為詐欺被害者。（讀者提供）

「林宏恩聲稱自己是做現金生意，固定每個月都可結算一次分紅，利潤約在2.5到3％，一開始我也是謹慎丟1、2百萬元試水溫，確定獲利相當穩定，才又陸續投入資金。」A先生說，他做生意一板一眼，第一次交付投資款給林時，還特別要求簽署合作意向書，讓雙方都有保障。

▲林男會在網路社群秀出購買豪車的照片，藉此營造成功生意人的形象。（讀者提供）

不過，林宏恩很阿莎力，直接開本票給他作為抵押，還簽了一張「借貸契約書」，宣稱這樣更有保障，因為投資有可能賠錢，雙方若是借貸關係，就算他沒錢還，A先生還可以提告及扣押他名下的財產，一毛錢都跑不掉。雖然A先生覺得這樣的處理方式不妥，但在林「誠意」勸說下，還是勉為其難答應，殊不知這正是林宏恩為日後脫罪所設下的圈套。

A先生告訴本刊：「今年7、8月間，林宏恩已經拖欠二個月分紅沒給，說是因中秋節快到了，市場需求量大增，需要大筆現金周轉，才會延後發放，由於之前的獲利相當穩定，我也沒想太多，就加碼投資紅蔥頭，沒想到9月中旬卻接到他跑路失聯的消息。」

▲林男被桃園地院（圖）裁定20萬元交保後，旋即再度逃逸，引起自救會成員不滿。

為瞭解狀況，A先生趕到林宏恩的工廠一探究竟，結果看到現場聚集了20多人，全都是跟他一樣的受害者，其中包括林的同學、雲林同鄉，連公司員工也受害，甚至還有南部醫院的護理師揪團集資，結果通通血本無歸，每人損失金額少則數十萬元，多則高達上億元。

怒不可遏的受害者們，不僅向檢警報案，還成立群組發揮鄉民的力量，利用各自的人脈資源，在一週之內就找到林宏恩的下落，此時他們發現，平常以名車代步、擁有數家公司的林，早已窮途末路。

▲受害者們在群組中痛批法官「太扯」「恐龍」，更狂酸詐騙是台灣CP值最高的犯罪。（讀者提供）

不過，當眾人將林宏恩揪到警局之後，他卻秀出自己開立的本票及借貸契約，堅稱與受害者間只是民事債務糾紛，否認有任何詐欺意圖，法官竟也裁定讓林以20萬元交保，讓人傻眼。

▲有投訴人於今年8月，在圖中工廠直接交付百萬元現金給林男投資，卻連一次分紅都沒拿到就成為被害者。（翻攝Google Maps）

A先生等人憤怒地表示：「光是桃園分局就有超過30個人報案，受害金額超過6億元，平鎮分局、蘆竹分局也有不少人報案，就連刑事局、調查局、新北地檢署也紛紛接獲報案，許多受害者因林宏恩騙東補西，戶頭被列為詐騙警示帳戶，害他們在警局跟銀行間疲於奔命，林竟然能置身事外，現在還人間蒸發，也難怪大家會批評，台灣會變成犯罪天堂，並非沒有原因。」



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