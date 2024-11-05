▲改善桃園大溪交通塞車老問題，市議員李柏坊再提解方。（圖／市議會國民黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區每逢假日必塞車，造成民怨問題，市議員李柏坊5日於市政總質詢，提出各種解方，呼籲市府重視解決。由李柏坊首倡的路口雙色溫路燈警示管理，目前在桃園市已廣泛採用，有效降低肇事率30%，建議市府加強宣傳，形成全國一致性政策。市長張善政表示，將全力以赴。

李柏坊表示，大溪、復興每到周末假日，大量遊客及車輛擁入，道路不堪負荷，造成地方民眾假日有家回不得的窘境，罵聲連連。多年來，他一直提出解決大溪交通壅塞的方法，就是希望能夠徹底改善長年困擾大溪人的交通問題，結束塞車噩夢。

最近幾年大溪有很多重大交通建設，加上未來捷運綠線有可能延伸至大溪、大溪老街，只要全面落實，就可階段性改善交通瓶頸，紓解車輛壅塞，李柏坊綜合地方需求，提出各項解方。

李柏坊指出，交通解決方案，包括大溪武嶺橋西端道路改善、縮短國道3號大溪交流道北向大溪入口匝道槽化線、員林路二段往永昌路道路拓寬工程、國道３號八德交流道(大鶯豐德交流道)。

還有板龍快速道路、爭取規劃興建大溪第三座跨河橋梁、大溪埔頂營區整體開發案都市計畫（埔頂轉運站等）、大漢溪左岸新闢道路、大溪至鶯歌河濱道路開闢、月眉山豬湖地區連接三峽地區簡易道路、月湖路再銜接台3線信義路之可行性等。

李柏坊指出，他首先倡議的路口雙色溫、十字路口安全警示管理，交通安全再提升計畫，從113年起開始在全市重要路口更換雙色溫路燈，事後證明，肇事率明顯下降約30%，這項創新路口雙色溫管理，獲得普遍好評，同時也奪得很多大獎。

109年榮獲台灣照明學會屋外照明設施類特優獎、110年榮獲交通部「第13屆道安創新貢獻獎」榮獲交通工程組第1名、111年財政部第20屆榮獲民間參與公共建設金擘獎、112年-交通部「第15屆道安創新貢獻獎」榮獲交通工程組第2名等，甚至台北市政府也率團觀摩。

李柏坊表示，路口路燈色溫管理，裝置花最少經費，又可確保人民生命財產安全，但這項政策並未廣為宣傳，包括部分桃園市民及外縣市民眾不了解，無法彰顯效益，建議市府將此計畫分享給其他縣市，形成全國性一致政策。

工務局長汪在宙表示，路口路燈色溫管理，還拿到韓國交通大獎，未來在醫院、重要路口，還會再加裝，好的政策要分享到全國，希望藉由光線作更多積極顏色管理工程。