促進離島數位發展！數位發展部首度跨海抵金門　展現5G應用

▲數位發展部首度跨海來金展現5G應用。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

數位發展部胡主任秘書貝蒂今(11日)率團前往金門，展開為期2天的金門考察行程，期間視察當地電信普及服務成果、前瞻基礎建設計畫執行狀況，並與金門縣政府交流，探討如何強化金門數位建設與應用。下午胡貝蒂主秘一行人前往金門縣立體育場，參與「金彩 5G AI叩門」活動，與金門縣副縣長李文良等貴賓共同見證 5G 技術如何應用於醫療、教育和文化等領域，為金門民眾帶來更便利、多元的數位生活體驗。

活動現場展示了電信業者和數位產業署在 5G垂直場域應用的最新成果，讓與會嘉賓和民眾親身體驗5G技術的魅力。數位發展部胡主任秘書貝蒂在致詞時強調，數位發展部致力於推動台灣數位轉型，而5G技術是邁向數位經濟的重要基石。他指出，5G不僅是通訊技術的進步，更是台灣產業升級與創新的重要推動力，並期望透過「金彩 5G AI 叩門」活動，讓金門在全球數位化浪潮中保持競爭力。

數發部自成立以來，積極推動「補助第五代行動通信網路建設計畫」，並與電信業者攜手合作，截至目前已補助建置1萬5,340座5G基地台和105個垂直場域的 5G 網路建設，有效提升全國5G覆蓋率，促進5G產業應用發展，同時也縮短城鄉數位落差。此外，數發部也持續輔導電信業者強化5G網路韌性和穩定性，確保全國不論城市或偏鄉地區，都能享有高品質的5G通信服務。數發部數位產業署也逐步推升產業數位轉型，例如開放5G專頻專網，擴散產業創新應用，為產業持續發展和創新奠定堅實基礎。

在「金彩 5G AI 叩門」活動中，電信業者展示了多項 5G 技術應用，讓民眾了解 5G 如何應用於日常生活：

●台灣大哥大 展示 「AI 智慧古蹟」，將 5G 技術與金門豐富的文化古蹟結合，打造結合科技與人文的全新參觀體驗。透過 AR/VR 等技術，遊客可以更深入地了解古蹟的歷史和文化內涵，獲得更豐富的旅遊體驗。

●遠傳電信 展示 「5G 遠距醫療」，民眾可以現場體驗智慧醫療的五官鏡檢測、AI 影像式生理資訊量測，以及免費血壓量測服務。透過 5G 技術，遠距醫療可以突破地域限制，為偏遠地區的居民提供更便捷的醫療服務。

●中華電信 展示 「一站式遠距 AI 診間」，透過 5G 遠距醫療平台，將偏鄉醫療現場資訊和量測結果即時傳送至後端醫院，讓偏鄉民眾也能享有在地就醫的便利性。

●數位產業署 展示 「智慧教育」，透過 5G 技術打造虛實整合的教學空間，創造異地共學環境。學生可以透過 VR/AR 技術，身歷其境地學習各種知識，打破時間和空間的限制，讓學習變得更有趣、更有效率。

數位發展部胡主任秘書貝蒂表示，透過這些5G應用示範，希望讓民眾更了解 5G 技術如何實際應用於不同領域，並期望藉此激發更多創新思維，加速產業數位轉型，為台灣的未來創造更多可能性。他也強調，數位發展部將持續與各界合作，推動5G技術的廣泛應用，讓5G技術不僅促進產業創新，更有助於消弭城鄉數位落差，讓5G走入民眾的日常生活。

金門縣副縣長李文良也出席了此次活動，並表示，金門縣政府將積極與數發部合作，推動金門縣數位基礎建設，推廣產業數位轉型，提升金門縣產業競爭力。

「金彩 5G AI叩門」活動展現了 5G 技術在促進離島發展的潛力，也突顯了數位發展部推動數位轉型、縮短城鄉差距的決心。相信在政府和民間的共同努力下，金門的數位發展將邁向更美好的未來。