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雙11必看省錢攻略！Hami Pay最高10%回饋Hami Point折抵無上限

▲▼中華電信,Hami Point,Hami Pay,中信ALL ME卡,雙11,回饋。（圖／選購自https://tw.123rf.com）

▲隨著行動支付蓬勃發展，拿起手機「掃一下」結帳，早已成為時下消費者的日常習慣。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

現在出門還會特別帶錢包嗎？隨著行動支付蓬勃發展，拿起手機「掃一下」結帳，早已成為時下消費者的日常習慣。但你是否認真研究過，哪一家的行動支付才能真正滿足一整天的生活需求？最近就有網友熱烈推薦中華電信的Hami Pay，直呼它根本是「隱藏小財省」招來回饋又幫省錢，而且愈用愈發現它的便利，像是不定期的加碼回饋以及Hami Point點數放大優惠、電信費使用聯名卡代扣可以賺點數累積、雙11還有活動加碼等，讓他默默把Hami Pay當做日常最主要的支付方式，真心告白也引來網友回覆，「我最近也在研究！最近剛跳中華電信發現Hami Point真的好用耶！」

Hami Pay綁定中信ALL ME卡
「7-11、全家、OK超商、萊爾富、美廉社、中華電信實體門市」不限消費金額爽拿最高10％回饋！
最近適逢換季，各大超商都推出適合當季的療癒美食活動，身為超商控的網友當然要精算怎麼支付最划算！近日就有網友在超商新品好物分享區的社團發文表示，最近自己研究目前超商付款回饋，「最最最最爽的是Hami Pay綁定中信ALL ME卡在四大超商掃碼支付有超誇張的最高10% Hami Point回饋！」網友還發現，如果加上限時指定商品第二件省10元活動，「本來174元變成154元，然後再回饋10%，算了一下能回饋15點，而且Hami Point還可以在下次直接現折消費，算是變向打到8折以上，超爽的！」

▲▼中華電信,Hami Point,Hami Pay,中信ALL ME卡,雙11,回饋。（圖／擷取自臉書社團）

▲▼網友發現，Hami Pay綁定中信ALL ME卡在四大超商掃碼支付，享有相當有感的最高10% Hami Point回饋。（圖／擷取自臉書社團）

▲▼中華電信,Hami Point,Hami Pay,中信ALL ME卡,雙11,回饋。（圖／擷取自臉書社團）

也有網友不經意發現綁ALL ME卡超商10%回饋這個消息，直呼「我自己有很多卡跟支付APP，但還是第一次遇到有10%回饋的耶！吃不到幾餐就等於多賺一餐，真的是三餐都靠超商度日的上班族福音（笑）！」原來即日起～12/31，只要綁定中信ALL ME卡，在7-ELEVEN、全家便利商店、OK超商、萊爾富、美廉社、中華電信實體門市(不含神腦特約)使用Hami Pay掃碼支付，不限消費金額就能得到最高10%回饋，讓手上有中信ALL ME卡的網友都紛紛下載Hami Pay並綁定，趕緊跟上這一波幫自己賺進小確幸！

除了到年底的10％回饋活動，11/14為止還有加碼「雙11消費滿11元抽11點」活動，單筆消費金額滿11元就可獲得抽獎機會，共會抽出2,000名幸運得主。然而想要利用Hami Pay幫自己賺進更多好康，其實也不用頻繁進出超商或中華電信，現在不限消費通路，只要單筆刷卡金額滿100元，就能抽獎隨機贈點，筆筆皆有獎，有幸運網友一次就抽到最高回饋100點，超給力的贈點活動到12/31為止。

Hami Point怎麼用？
折扣無上限＋點數放大超誘人，手把手再教你拿到「雙11」最高回饋
得到的Hami Point回饋該怎麼用？Mobile01有網友分享，「最近申辦了中華電信聯名卡，每個月都直接代扣電信費用，回饋最高3% Hami point，如果有VIP身分還可以加碼到最高8%。」聽起來真的很吸引人！尤其Hami Point的價值和現金等同，每1點就等於1元，不僅如此，Hami Point還時常舉辦「點數放大」活動，讓點數價值超出面值。例如最近網友點進去活動專區發現，「原價200元7-11虛擬商品卡只需要188點Hami point，相當於打了94折，小資女的我當然還要搭配7-11目前的優惠活動！」只要把這些回饋疊加，就能將省錢效果發揮到最大！此次網友把各種超商優惠組合買下來後，原價286元結帳金額224元，總共省了74元，對於日常生活的支出來說，這樣的優惠真的是「超有感」的小確幸！

▲▼ ▲▼中華電信,Hami Point,Hami Pay,中信ALL ME卡,雙11,回饋。（圖／擷取自臉書社團）。（圖／擷取自Dcard）

▲▼網友示範如何在Hami Go入手各種超值禮券，雙11還有加碼點數回饋，刷愈多賺愈多！

▲▼ ▲▼中華電信,Hami Point,Hami Pay,中信ALL ME卡,雙11,回饋。（圖／擷取自臉書社團）。（圖／擷取自Dcard）

尤其在即日起～11/14，只要在Hami Go刷滿4,000元，就能領到所有加碼回饋點數，包括指定信用卡5%回饋上限200點，加上刷滿1,111送111點，total等於7%回饋；如果還有中華電信VIP資格，11/14前上VIP購省館刷卡再享15%回饋，可賺到上限600點，最後再加上兌點商城與信用卡基礎回饋，等於刷滿4,000元就賺回1,111點！

值得一提的是，Hami Point折抵無上限，使用起來更靈活。不論想買的商品價格高或低，只要有足夠的Hami Point，都可以一次霸氣扣抵！趁現在直接在Hami Go幫另一半、朋友或家人選購精緻禮品，就能刷卡賺回饋，再讓Hami Point幫你出錢！

中華電信Hami Point「雙11活動」總整理
雙11大戰火熱開打中！中華電信Hami Point即日起～11/14規劃了「雙11狂Buy購物節」，ETtoday整理出詳細的活動攻略，讓Hami Point和Hami Pay的愛用者獲得更多點數，新朋友也能趁機大賺點數！

Hami Go兌點商城購物加碼活動(10/15~11/14)：
1. Hami Go最高回饋25%：活動期間刷中華電信聯名卡或中信ALL ME卡加碼5%回饋；11/1~11/14中華電信VIP上VIP購省館刷卡購物，破天荒加碼回饋15%。與兌點商城及信用卡的基本回饋可疊加出最高回饋25%！
2. 購物滿額抽最新iPhone 16 Pro：至Hami Go(包含五兌點商城)累積購物滿11,111元(含點數折抵)，抽iPhone 16 Pro 256GB (1名)以及iPhone 16 256GB(2名)。
3. 購物滿額送111點：前3,000名至Hami Go(包含五兌點商城)累積刷卡購物滿1,111元，送111點Hami Point。

更多Hami Point精彩活動請上「中華電信雙11狂Buy購物節」活動網站查詢：https://www.cht.com.tw/home/campaign/2024double11/hami-go.html

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