找行李超方便！蘋果與航空公司合作「分享物品位置」　新功能一次看

▲Apple 與航空公司合作尋找遺失行李。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

蘋果公司（Apple）近日宣布，將在 iOS 18.2 新增「分享物品位置」的功能，讓使用者能與第三方，如航空公司等，分享 AirTag 或「尋找」網絡配件的位置，以便更有效地找回遺失的物品。與此同時，Apple 也與超過 15 家全球知名航空公司達成合作，將在未來數月內逐步實施這項新功能，以便於尋找處理不當或延誤的行李。

在 iOS 18.2 的公開 Beta 測試版中，Apple 首次推出了「分享物品位置」這項新功能，讓使用者可以在「尋找」App 中生成一個安全連結，並與第三方分享遺失物品的即時位置，而這個連結將在物品被找回、用戶主動終止分享，或是7天後自動過期，以保護用戶的隱私。此功能目前已在全球大部分地區開放，並將不久後透過免費軟體更新提供給所有使用者。

▲iOS 18.2 新增「分享物品位置」功能。（圖／翻攝自Apple）

為了提升「分享物品位置」功能的實用性，Apple 已與愛爾蘭航空、加拿大航空、紐西蘭航空、奧地利航空、英國航空、布魯塞爾航空、達美航空、歐洲之翼航空等超過 15 家航空公司達成合作，將在未來數月內逐步導入這項功能，以協助尋找處理不當或延誤的行李。此外，Apple 也將直接與航空公司合作，利用數十萬台已在使用的 Apple 裝置來部署這個新系統，確保「分享物品位置」的安全性。

Apple 服務資深副總裁 Eddy Cue 表示，「尋找」是全球使用者追蹤和尋找物品的重要工具，尤其是在旅行時，「尋找」網絡和 AirTag 組成的強大組合可以提供寶貴的位置資訊。他也強調，「尋找」以隱私和安全為核心，即使在分享位置資訊時，也確保了使用者的隱私權。

Apple強調，未來預計將與更多航空公司合作，並將這項功能擴展至更多地區，同時也將繼續致力於提供更多便利的功能，讓使用者在保護隱私的同時，也能享受到科技帶來的便利。