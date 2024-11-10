獼猴具人畜共通傳染病　林業署籲「4不原則」：保持8公尺距離

▲據北市動保處統計，今年獼猴出沒住家、市區通報案件數暴增。（圖／民眾提供）

記者楊惠琪／台北報導

據北市動保處統計，近5年民眾目擊獼猴的通報案件數約200件，今年就高達80件，近4個月通報量更是暴增。農業部林業保育署表示，因食物取得容易，以及民眾不當餵食，獼猴族群有往淺山區域移動跡象，導致獼猴出現或滋擾事件頻傳，因野生獼猴具有攻擊性、可能帶有結核病、沙門氏桿菌病等人畜共通傳染病，提醒民眾目擊時應緩慢移動並保持8公尺以上距離。

林業署保育管理組長羅尤娟表示，北市士林、北投或內湖等山系均連結在一起，亦有野生猴群生存，獼猴具有高度社會性結構，約5至6歲公猴會有離群播遷習性，脫離原有族群另尋生活領域，或成為孤猴獨自生活，提醒民眾避免餵食，並收妥住家食物，當獼猴發現無法自人類居住區取得食物便會離開。

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羅尤娟指出，獼猴仍具有野生動物的天性，貿然接觸會有抓咬傷風險，另可能帶有皰疹B病毒、結核病、沙門氏桿菌病、志賀氏菌、曲狀桿菌及阿米巴原蟲等人畜共通傳染病，呼籲民眾面對獼猴應保持距離，如遭獼猴抓咬傷應儘速就醫治療。

羅尤娟進一步指出，根據長期監測結果顯示，近兩年來，台灣獼猴族群的相對豐度變化趨勢呈現平穩，惟淺山區域因食物取得容易及不當餵食狀況，獼猴族群多有移動及靠近淺山區域，致使獼猴出現或滋擾危害事件增加。

羅尤娟呼籲，民眾遇到獼猴時，應以「不餵食、不挑釁、不接觸、食物不外露」等四不為原則，先注意自身及周圍是否有食物或塑膠包裝，然後緩慢移動與獼猴保持8公尺以上的距離，過程切勿主動挑釁或奔跑避免刺激獼猴。確認自身安全後撥打1999通報當地縣市政府，由專責人員排程前往驅離或捕捉。

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