強化校園及消防救災效能　南消四大隊與中信科技大學聯合組訓演練

▲台南市消防局第四大隊與中信科技大學，6日舉辦聯合救災模擬演練，模擬學生宿舍地下室因施工不慎引發火災，進行宿舍初期應變及消防單位搶救等演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊與中信科技大學，6日舉辦聯合救災模擬演練，模擬學生宿舍地下室因施工不慎引發火災，進行宿舍初期應變及消防單位搶救等演練項目，除強化校園自衛消防編組緊急應變能力外，也提升消防單位針對校園宿舍的救災效能，過程十分逼真。

中信科技大學原稱遠東科技大學，2024年3月獲中國信託銀行捐助，8月1日起更名為中信科技大學。本次演練場所為校區內的第二宿舍，情境設定為宿舍地下室因施工不慎引發火災，在校學生及老師都還留在宿舍，校園當下通報學生及員工立即啟動自衛消防編組，進行初期滅火、通報避難及安全防護等應變工作，消防隊到場後即建立CCIO指揮救災系統，成立搜救隊、滅火隊及水源隊等功能編組，配合校方人員進行搶救應變作為，實施雲梯救援及人命搜索，過程中亦加入消防員因空間迷航受困，啟動自救程序及RIC快速救援隊介入橋段，並於演練後立即歸詢檢討搶救盲點，內容豐富。

消防局第四大隊長蔡國保表示，聯合訓練不單是為了提升消防單位的救災能力，更是要培養學校與消防機關間的合作默契，並檢視學校本身自衛消防編組運作的正確性及合理性，期望透過本次演練讓學校強化防災意識及員工初期應變能力，避免火勢擴大，減少學校財產損失及保障校園內的師生安全。

消防局局長李明峯強調，市長黃偉哲指示保障市民財產安全是消防局首要工作，感謝中信科技大學的配合，對於學生宿舍安全和校園風險管理也十分重視，希望透過本次演練，讓學校提升防災能力，可在面對災害時快速反應，同時也呼籲各大工業區之廠房有類似員工宿舍者，應踴躍參加企業義消，官民合作強化企業防災韌性，定期檢查消防安全設備，打造更安全的生活環境。