北捷再傳砍人！勇警4人聯手制伏　新北警急尋3無名英雄表揚

▲▼新北後續將表揚4位英勇的英雄 ，目前仍有3位民眾為善不欲人知，警方積極聯絡中。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者戴上容／新北報導



新北市捷運板南線昨夜，發生持刀傷人事件，16歲成功高中鄭姓學生遭遇險境，臉部被嫌犯以美工刀劃傷。在這危急時刻，北市警員薛先得與3位熱心市民挺身而出，合力奪刀並壓制嫌犯，成功阻止了更嚴重的傷害發生。新北市警察局長廖訓誠表示，警方透過監視影片確認了當晚有四位見義勇為的英雄出手相助。目前已知薛先得警員協助完成筆錄，但其餘三位無名市民默默離開，為善不欲人知。警方正積極尋找這三位無名英雄，將公開表揚他們的無私行為。

在事發後，新北市長侯友宜第一時間探視受傷學生，隨後親赴派出所向英勇的薛先得致謝。見面時，薛先得親切地向侯市長稱呼「大隊長好」，並向警察局長廖訓誠喊了「老師好」。原來薛員曾在侯友宜擔任台北市刑事大隊長時成為其部屬，並在警佐班中接受過廖訓誠的課程指導，兩人再次重逢，令侯市長對其英勇表現倍感驕傲。

▲見義勇為的口罩伯（中）曾是侯友宜的隊員、新北警局長廖訓誠的學生 。（圖／新北市新聞局提供）

新北警察局長廖訓誠指出，當時四位英雄當中，僅有薛先得已完成筆錄，其餘三位熱心市民為善不欲人知，事件後便默默離開。他表示，當晚監視器拍攝到的影片顯示，在薛先得上前制伏的同時，三位市民也挺身協助壓制嫌犯，讓案情得以及時控制，避免了更嚴重的傷害發生。廖訓誠稱：「這些市民展現了無私的勇氣，讓社會充滿了溫暖與正義感。」

▲新北警局長廖訓誠（右）表示，將會公開表揚見義勇為的民眾 。（圖／新北市新聞局提供）

新北市政府將對這四位見義勇為的英雄進行公開表揚，以感謝他們無私無畏的行動。目前警方正全力尋找另外三位默默離開的無名英雄，期望能對他們公開致謝，並讓這份勇氣傳遞下去，成為社會守護彼此的力量。

▲北捷砍人，乘客逃命畫面。（圖／網友授權）

