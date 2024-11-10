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沙烏地阿拉伯下雪了！荒蕪沙漠變成「銀白大地」　驚人畫面曝光

▲▼沙烏地阿拉伯罕見降雪，北部塞卡凱（Al-Jawf）出現異常冰雹之後，原本一片荒蕪的沙漠，如今變成雪白大地。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙烏地阿拉伯罕見降雪，塞卡凱（Al-Jawf）變成銀白大地。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

沙烏地阿拉伯上周罕見降雪，北部城鎮塞卡凱（Al-Jawf）出現異常冰雹之後，原本一片荒蕪的沙漠，如今變成銀白大地，場景宛如夢境裡的冬之國度。

《每日郵報》報導，沙烏地阿拉伯政府9日在記者會上表示，「自從上周三開始，塞卡凱多地持續出現大雨，伴隨著大量冰雹。土地獲得灌溉，山谷也湧出水流，預告著迷人的春天即將來臨。」

沙烏地阿拉伯氣象中心已經針對未來幾天發布惡劣天氣警告，預測出現暴雨、冰雹、強風，導致能見度降低。阿拉伯聯合大公國的國家氣象中心也指出，阿拉伯海的低壓系統導致了最近的冰雹，也讓2國都發生罕見打雷與風暴。

▲▼沙烏地阿拉伯罕見降雪，北部塞卡凱（Al-Jawf）出現異常冰雹之後，原本一片荒蕪的沙漠，如今變成雪白大地。（圖／達志影像／美聯社）

沙烏地阿拉伯氣溫經常飆破40°C，儘管冰雪極其罕見，但過去就曾經在冬天發生降雪與冰雹。2021年，沙烏地阿拉伯氣溫降到-2°C，導致該國西部的阿西爾（Aseer）出現異常暴風雪。

事實上，「沙漠下雪」並非前所未見。沙漠氣溫可能在夜間急遽下降，由於空氣中通常沒有足夠水分，因此很少下雪，萬一真的發生，通常也會在隔天清晨融雪。2022年，撒哈拉沙漠跌到0°C以下，在降雪融化之後，沙丘留下令人著迷的雪花圖案。

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