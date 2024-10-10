撒哈拉沙漠淹水了！2天下完「一整年雨量」　驚人空拍照曝光

▲撒哈拉暴雨成災，圖為摩洛哥東南部村莊梅如卡（Merzouga）10月2日的淹水災情。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

非洲撒哈拉沙漠（Sahara Desert）罕見降下暴雨，一些地方甚至在短短2天之內，累計超過年均值的雨量，導致多地氾濫成災，為這個世上最乾旱的地區，帶來數十年未見的洪水災情與稀有景象。

根據空拍畫面，暴風雨過後，撒哈拉沙漠的沙丘及棕櫚樹之間，竟然形成了潟湖，吸引居民與觀光客駕駛吉普車前往一睹奇景。美國NASA衛星影像更顯示，洪水填滿已經乾涸50年的伊里基湖（Lake Iriqui）。

《美聯社》及《每日郵報》等外媒9日報導，摩洛哥東南部沙漠在夏季很少下雨，今年9月的猛烈降雨及洪水，卻讓該地區水庫的蓄水速度創下歷史紀錄，甚至在摩洛哥及阿爾及利亞造成20多人死亡，農民收成損失，政府也被迫撥出緊急救援資金。

摩洛哥政府也指出，9月有2天的降雨量，已經超過許多地方的年均降雨量，也就是250毫米，包括本次的洪水重災區塔塔（Tata）。另外，位於首都拉巴特（Rabat）以南約450公里的塔古尼特（Tagounite），更在24小時內測得逾100毫米降雨量。

摩洛哥氣象局的尤阿貝布（Houssine Youabeb）直言，「我們已經有30至50年，沒有在這麼短時間裡，下了這麼多雨。」他解釋，這場溫帶風暴（extratropical storm）可能在未來數月、甚至數年的時間裡，改變地區天氣型態，因為空氣裡保有更多水分，促成更多的蒸發現象，也引發更多暴風雨。

此前，摩洛哥歷經連續6年的乾旱，迫使農民休耕，城市及村莊也得採取限水措施。大量降水可能有助於補充當地居民賴以為生、位於沙漠下方的地下水含水層，但目前尚不清楚，9月的這場降雨，能夠在多大程度上緩解乾旱。