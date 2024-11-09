基隆環保志工總隊聯繫會議　馬仲豪：凝聚志工向心力

▲基隆環保志工總隊聯繫會議。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市環境保護局於昨（8日）在基隆港海港樓舉辦113年度基隆市環保志工總隊聯繫會報，會議中除安排了志工服務成果發表，邀請績優志工隊伍分享服務心得，並於餐會期間進行趣味有獎徵答，回顧志工們過去一年的努力與付出，增進各志工隊之間的交流與合作，進一步凝聚志工團隊的向心力。

此次活動共有73個基隆市的環保志工團隊，總計179人參與，由基隆市環保局馬仲豪局長主持，並邀請童子瑋議長、楊秀玉副議長、環保志工陳振豐大隊長等嘉賓出席，勉勵環保志工們持續努力，肯定他們對基隆市環境維護工作的無私奉獻。

環保局表示，本次活動也特別表揚本年度績優志工隊伍，得獎名單包括特優獎，安樂永康祥和環保志工隊、信義仁壽里環保志工隊以及暖暖過港社區發展協會，優等獎則由海大環境教育小隊、中正建國里環保志工隊、天外天環教導覽小隊獲獎，另外本年度也從各區擇優一名，頒發表現優良獎，藉此感謝基隆市環保志工隊長期貢獻。

環保局長馬仲豪表示，感謝各位環保志工隊伍對基隆市環境維護的長期貢獻，並配合環保局舉辦的各項環保宣導與活動，呼籲志工們平時注意自身健康，尤其出勤時需留意天氣變化，健康的志工才能更好地維護我們的家園環境。他也期許，在各志工的帶領下，未來能吸引更多人加入環保志工隊伍，共同打造乾淨、有愛的城市環境。