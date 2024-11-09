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志工精神不滅　雲林環保志工頒獎典禮「聚集綠色正能量」

▲「113年度績優環保志（義）工與環保志（義）工隊及優良水環境巡守隊頒獎典禮暨112年民間企業及團體實施綠色採購績優單位表揚」今日隆重登場。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲張麗善縣長頒獎表揚本次代表雲林縣參加113年全國環保志（義）工群英會優秀隊伍，包含「斗南人文協會」、「虎尾鎮頂溪社區」、「斗南田頭社區」、「虎尾堀頭社區」。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣環境保護局今（9）日舉辦「113年度績優環保志（義）工與環保志（義）工隊及優良水環境巡守隊頒獎典禮暨112年度民間企業及團體實施綠色採購績優單位表揚」。縣長張麗善表揚績優環保志（義）工、績優資源回收站及民間企業與團體綠色採購績優單位，感謝環保志義工、民間企業與團體為環境付出的辛勞。

雲林縣環保志工隊、水環境巡守隊以及環境教育志工人數達8千2百多人，平日協助環境教育推廣、減塑宣導、清理河川及配合病媒蚊防治與孳生源清除，優良水環境巡守隊在保護水資源、監測水質方面的努力，對於維護當地生態環境至關重要。

此次表揚獎項包含團體獎：績優環保志工隊7隊、優良水環境巡守隊3隊；個人獎項：15名優良環保志工、8名優良長青志工、5名優良巡守隊員、3名優良環境教育志工及2名優良服務台志工；其中獲選優良長青志工高齡84歲廖輝雄志工，擔任志工服務已7年，累積服務時數達9,800小時，擔任志工期間積極參與社區活動，不僅在環保行動中展現了熱情，更成為了社區的榜樣，激勵著更多人參與志願服務。

▲「113年度績優環保志（義）工與環保志（義）工隊及優良水環境巡守隊頒獎典禮暨112年民間企業及團體實施綠色採購績優單位表揚」今日隆重登場。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「113年度績優環保志（義）工與環保志（義）工隊及優良水環境巡守隊頒獎典禮暨112年民間企業及團體實施綠色採購績優單位表揚」今日隆重登場。（圖／記者王悉宇翻攝）

典禮中縣長張麗善親自頒獎表揚此次代表雲林縣參加113年度全國環保志（義）工群英會優秀隊伍，其中「斗南人文協會」榮獲環保金頭腦優等、「虎尾鎮頂溪社區」榮獲資源分類王特優、「斗南鎮田頭社區」榮獲資源灌籃高手特優及「虎尾鎮堀頭社區」榮獲清掃接力賽特優，志工們在各項競賽表現傑出優異，展現本縣滿滿的環保正能量。

縣長張麗善表示，頒獎典禮不僅是對志工們辛勤付出的表彰，更肯定其無私奉獻精神。志工們用自己的行動，展現了對環境的責任感和對社會的愛心，為雲林縣的可持續發展作出了重要貢獻，更是對我們未來環保工作的鼓勵。張麗善強調，未來縣府也會持續推動各項環保政策並積極採納綠色生活的理念，減少一次性產品的使用，致力循環經濟的推動及淨零響應，創造永續雲林。

 

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