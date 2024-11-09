矽品攜手家扶推廣環保教育　培育人才激發科學潛力

▲矽品與學術界攜手於10月26日與11月9日，在雲林家扶虎尾與北港各舉辦一場別具意義的科普營。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

矽品與學術界攜手於10月26日與11月9日，在雲林家扶虎尾與北港各舉辦一場別具意義的科普營，與逢甲及大葉大學齊力推動綠能教育，以活潑生動的課程設計，宣導綠能科技與永續發展的重要性。今（9）日舉辦「點亮未來．矽手綠能－環保科普教育活動」，亦預告矽品2025年在雲林虎尾落成新廠。

矽品精密工業結合2050淨零碳排目標，為讓年輕世代認知地球環境存續挑戰，進而參與減碳行動，透過體驗式教學和科普實驗，幫助學生認識綠色能源的應用與水資源循環的重要性。「點亮未來．矽手綠能－環保科普教育活動」啟發弱勢學生對環境永續的興趣，致力為地方發展貢獻企業力量。

▲矽品今年是第三次榮獲家扶基金會頒發特別貢獻獎，多年來持續投入弱勢家庭的教育資源缺乏問題，為家扶孩子們提供了寶貴的學習機會。（圖／記者王悉宇翻攝）

逢甲大學綠能科技暨生技產業發展研究中心教授賴奇厚與大葉大學藥用植物與食品保健學系吳建一特聘教授團隊帶領參與者進行藻類水晶寶寶的製作，讓學生瞭解藻類在水處理與生態保護的作用；及透過生質氣體火箭教具，幫助學生認識生質能源的生成與應用，並探討可再生能源對環境的正面影響。

雲林家扶中心主任廖志文表示，矽品今年是第三次榮獲家扶基金會頒發特別貢獻獎，多年來持續投入弱勢家庭的教育資源缺乏問題，此次為家扶孩子們提供了寶貴的學習機會，開拓眼界提升科學素養之餘，展現科技應用在生活中的無限可能，未來有機會找到符合自身興趣的工作。

賴奇厚教授表示，環境友善不應該只是理論，而是透過實際行動來實踐。活動讓學生們在實作中體驗，從認識綠色科技簡單的科學基礎實驗開始，並了解如何能為淨零碳排做出貢獻，進一步開啟永續行動的原動力。」

矽品精密莊欽傑處長表示，此次科普營助力弱勢家庭培養出對綠能永續有興趣的人才，更結合了矽品即將於2025年落成的虎尾新廠人才需求，還有緊接而來的斗六廠，期望讓雲林的年輕人看到家鄉大量的就業機會，進而留在家鄉發展。「不北漂、不南漂」是矽品想傳達的願景，讓年輕人在家鄉也能實現自我價值，行有餘力進而回饋家鄉。

▲矽品為家扶孩子們提供了寶貴的學習機會，開拓眼界提升科學素養之餘，展現科技應用在生活中的無限可能。（圖／記者王悉宇翻攝）