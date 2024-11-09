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失智症≠單純健忘！基隆Podcast分享3步驟預防

▲基隆Podcast分享掌握3步驟教提前預防。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲失智症被喻為「21世紀的黑死病」，基隆Podcast分享掌握3步驟教提前預防。基隆市府發言人余治明（左）、基隆醫院神經內科專家副院長陳韋達（右）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

失智症被喻為「21世紀的黑死病」，至今仍無藥物能完全恢復患者原先的認知能力。根據今年度《國際失智症協會》的全球調查顯示，超過四分之一的受訪者認為失智症無法預防，甚至有近八成的民眾誤以為失智症是正常老化的一部分。本周「基隆Podcast」主持人余治明，邀請基隆醫院神經內科專家副院長陳韋達，深入探討失智症患者的世界與失智症的預防。

在回顧醫師經歷時，陳韋達醫師提到一位畫家患者的故事，該患者確診失智症後，仍在家人及醫師的鼓勵下繼續作畫，隨著病情演變，畫風也出現巨大改變，從細緻複雜逐漸簡化為簡單流暢的線條，顯示出疾病帶來的深刻變化，令陳醫師印象難忘。另外嚴重的失智症會為成為「老小孩」，記憶會回到童年。還有位病人說自己每天會堅持做瑜珈，每次作好幾個小時，而家屬卻說那都是十年前的事情。患者的記憶會活在過去。

陳韋達指出，健忘跟失智症是不一樣的概念，健忘可以通過某些關鍵事件的提醒而想起來，但真正的失智症無法再想起，會重複一樣的問題，因為認知功能的受損，會產生時間、空間認知、計算功能的錯誤。

陳韋達表示，臨床上會使用專業的診斷量表可精確診斷失智症，依據量表結果分為0.5到5分，評估患者失智症的程度。0.5為輕度失智，當分數達到1時已出現學習能力障礙，而2分則屬中度失智，患者自我照顧開始出現困難。

此外，陳韋達強調，失智症並非無法預防，可通過「活化大腦」來降低風險。他建議從三大面向著手：1.保持人際互動、2.維持規律運動習慣、3.終生學習。持續給予大腦刺激與挑戰，有助於延緩失智症的發生。

節目主持人余治明提醒，若家人罹患失智症，應儘早就醫並使用藥物延緩症狀。除了陪伴家人外，基隆市政府衛生局及市內三間失智共同照護中心——基隆市立醫院、基隆長庚醫院和衛生福利部基隆醫院，也提供相關資源與照護服務。此外，基隆市長期照顧服務管理所設有多元照護支援，協助市民面對失智症挑戰。基隆市政府持續推動各項失智症支援計畫，鼓勵市民利用市內資源，攜手創造友善共融的失智症照護環境。

收聽連結：https://cutt.ly/3eHfcRjv

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