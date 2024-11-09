42歲理貨員捷運持刀傷人！剛離職心情差　幻聽有人說壞話才動手

▲王女疑似出現幻聽，在捷運車廂內持美工刀傷人，遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

北捷板南線昨天（8日）晚間10時許，驚傳持刀攻擊事件。涉嫌傷人的42歲王姓女子疑似出現幻聽，懷疑自己遭人跟蹤，持美工刀攻擊身旁的男高中生，男高中生臉部遭到劃傷，當場血流滿地，王女隨即遭其他乘客制止，警方抵達將其上銬逮捕。鄭女表示，以為男高中生說她壞話，才會持刀攻擊對方。

據了解，持美工刀傷人的王女，為中低收入戶，一年前透過人力派遣公司，在電子工廠從事作業員工作，因合約到期聘僱關係結束，隨後轉介到新北市新莊區化成路某間生技公司從事理貨員，因此王女就有隨身攜帶小型美工刀習慣，王女昨天前往公司辦理離職，隨後獨自到北市善導寺附近散心。

▲王女疑似出現幻聽，在捷運車廂內持美工刀傷人。（圖／記者陸運陞翻攝）

王女散心結束，晚間搭乘捷運板南線，準備返回新北板橋租屋處，而搭乘同班車的成功高中二年級的鄭姓男學生，從補習班放學後，與同學2人車廂內閒聊，卻遭王女誤認為在講她壞話還想跟蹤她，於是拿出隨身攜帶的美工刀，攻擊鄭姓男高中生，造成臉部約5公分劃傷，一旁4名乘客連忙上前制止。

王女遭民眾制止後，並被壓制在地，警方抵達後，經釐清案情隨即將王女上銬帶回派出所；王女向警方坦承持刀傷人，但有消息傳出，王女多年前也曾在捷運站傷人，經調查並非同人，警方待律師抵達，目前正製作相關筆錄，全案依殺人未遂罪偵辦。