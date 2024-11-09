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奪刀勇警任職30年...愛妻也是警察　北市警：公開表揚從優獎勵

記者邱中岳／台北報導

台北捷運在8日晚上10時許，驚傳1名女子持刀攻擊男學生，導致男學生臉部受傷當場見血，當時有部分見義勇為的男子上前攔阻，其中1人便是北市警局防治科警務正薛先得。薛背景是刑警出身，曾經擔任過北市刑大隊長職務，妻子也在北市刑大任職，膝下有2名女兒，北市警局也表示，將會從優獎勵。

▲▼台北市警局防治科警務正薛先得。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲奪刀勇警薛先得與妻子結婚25年，從警生涯幾乎都在北市刑大服務。(圖／記者黃宥寧翻攝）

警方調查，北捷8日晚上10時許驚傳持刀攻擊，42歲王姓女子在北捷車廂內持美工刀攻擊旅客，造成1名男學生臉部受傷，當場血濺滿地，隨後她也遭警方壓制逮捕，事發當下許多乘客紛紛走避，但一名英勇的「口罩男」在第一時間挺身而出，上前壓制王女雙手，隨後一旁三名乘客也跟著衝上控制王女的行動，才是全案能夠順利落幕的英雄。

據了解，其中1名挺身而出的口罩男，就是北市警局防治科警務正薛先得，薛背景是刑警出身，曾經擔任過北市刑大的隊長，回憶當天過程表示，當時看到2人在僵持，就上前奪刀並壓制攻擊的女子。

50歲的薛先得，與現任北市刑大偵查佐的妻子結婚超過25年，育有2名女兒均已大學畢業，薛在1994年畢業後就在台北市刑大服務，當時的隊長就是現任台中警察局局長李文章。

薛先得在2013年考上派出所所長，在北市歷任5年的所長資歷，在2018年升任2線3星的刑大「小小專」，後續接任刑大8隊隊長，後來因為個人因素，調任北市警局防治科警務正。

薛先得曾經在北市刑警界服務，從所長畢業後，就轉任北市刑大隊長職務，曾經在萬華地區掃蕩黑二代擁槍自重案件、詐騙集團虐囚案件以及西門町一棟商業大樓2派人馬互看不順眼，開槍打架事件，北市警局也表示，薛優異的表現，預定將於擴大局務會報公開表揚，並從優獎勵。

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