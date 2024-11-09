畫面心疼！「最勇的人是弟弟」噴血還緊抓持刀女　網淚：抓這麼久

網搜小組／劉維榛報導

北捷8日發生砍人事件，42歲王姓女子疑出現幻聽，以為高中生說她壞話，當下持美工刀攻擊，所幸北市警員薛先得見義勇為，被各界讚許為英雄。不過許多網友重播當時畫面後，認為其實最勇敢的是受傷的高中生，「天哪這個弟弟真的很鎮定勇敢欸，被刺了還徒手抓著兇手！希望政府出錢全額補助弟弟顏面修復！」

Threads平台上，不少人PO出「英勇口罩伯」薛先得奪刀的驚險畫面，當時嫌犯與受害人的手纏在一起，憑藉經驗和訓練，才成功將兩人分開，隨後有其他民眾衝上前接過刀具，才免於王女繼續傷人。

不過仔細再看畫面，17歲高中生儘管傷口疼痛出血，仍保持冷靜繼續緊抓王女持刀的手，直到薛先得上前制伏後，高中生才趕緊脫逃，並撿起地上的手機，同時一旁的熱心女子也遞上衛生紙給孩子止血。

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底下網友紛紛心疼喊話，最勇敢的其實是弟弟才對，「弟弟抓住他的手那麼久，可是大家只看到阿伯？不是第一時間逃跑弟弟很勇敢」、「弟弟也很勇敢，明明受傷卻還是阻止她繼續傷害其他人」、「受傷弟弟有『脆』嗎？拜託弟弟能讓我們這些脆友知道後續狀況，表達關心」、「如果不是有弟弟堅持捉住持刀女，必定有更多人受傷，建議政府或民眾，籌款治療弟弟傷勢及修復容貌」、「看影片有發現被害者弟弟受到相當巨大的驚嚇，第一時間都沒人去安撫他，他是一直邊發抖邊去撿不知道誰的手機，真的心疼，男孩子也需要被性別平等對待好嗎 」、「天哪這個弟弟真的很鎮定勇敢欸，被刺了還徒手抓著兇手！希望政府出錢全額補助弟弟顏面修復！」

事後，男高中生由家屬陪同送醫，目前已無大礙。校長也指出，同學說起事件發生當下，因為學校的國防教育課程曾經教導面臨攻擊事件的應變方式，當下立即緊抓對方的手不放，藉此保護自己，讓其他乘客有協助的機會，避免釀成重大傷害。

▼高中生超級勇敢。（圖／翻攝自記者爆料網）