高中生遭割臉驚險保命　校長曝「關鍵1招」是國防課學的：避免重傷

▲校方表示，昨晚在北捷遭砍的高中生傷勢不嚴重，學校教導課程讓他保護自己。（圖／chienchien86授權提供）

記者許敏溶／台北報導

捷運板南線昨日發生傷人意外，一名高中生遭陌生女子劃傷臉頰。校長今（9日）表示，第一時間已致電慰問家長，師長代表也前往醫院關懷並了解狀況，學生傷勢不嚴重。根據轉述，該生指出，因課程曾教導面臨攻擊事件的應變方式，當下立即緊抓對方的手不放，以保護自己，讓其他乘客有協助的機會，避免釀成重大傷害。

北捷昨日深夜10點多發生持刀傷人事件，42歲王姓女子持刀攻擊身旁17歲學生乘客，導致該名學生臉部中刀，引起車廂內恐慌。所幸當時乘客一擁而上，警方、站務人員也及時趕抵，阻止事件進一步擴大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，受傷高中生就讀北市某公立高中。校長今日接受《ETtoday新聞雲》訪問時證實此事，並表示學生在捷運車廂內遭不明人士持美工刀劃傷後，他第一時間就致電慰問家長，並由校內師長代表前往亞東醫院關懷傷勢、了解狀況，市長及副市長也對學生表達關心，校長、家長會長、學務主任及導師也將陪同教育局長官前往關心致意。

校長進一步說明，該生表示事件發生時，因為學校的國防教育課程曾經教導面臨攻擊事件的應變方式，當下立即緊抓對方的手不放，藉此保護自己，讓其他乘客有協助的機會，避免釀成重大傷害。

校長指出，校方後續將進行該生及全體學生在緊急事件應變、心理輔導等相關事宜，並協助學生辦理團險理賠，進行健康關懷。校方及家長也感謝在場見義勇為的善心人士，及時化解危機，並感謝各界的關心與支持。